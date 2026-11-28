Những giọt nước mắt ở World Cup

Sau trận thua Mali 0-2, trên Aspire (Qatar), HLV Cristiano Roland bật khóc, cảm ơn các học trò sau hành trình đáng nhớ ở sân chơi FIFA U17 World Cup 2026.

Nhà cầm quân người Brazil ghi nhận nỗ lực các học trò và nhắn nhủ rằng giải đấu mới kết thúc chỉ là điểm khởi đầu trong sự nghiệp của các cầu thủ U17 Việt Nam.

HLV Cristiano Roland bật khóc cảm ơn các học trò

Những giọt nước mắt ấy thể hiện niềm tự hào của người thầy sau hành trình nhiều thử thách. Dù không thể tiến xa, U17 Việt Nam vẫn để lại những dấu ấn bằng tinh thần thi đấu, sự tự tin và khát vọng thể hiện mình trước các đối thủ mạnh.

Đáng ghi nhận hơn, các cầu thủ trẻ không chỉ có cơ hội trải nghiệm bầu không khí World Cup, mà còn trực tiếp đối mặt với những yêu cầu khắt khe về thể lực, tốc độ và khả năng xử lý bóng từ 3 trận đấu tại vòng bảng.

Những trải nghiệm ấy giúp tất cả hiểu rõ hơn năng lực bản thân, cả điểm mạnh lẫn những hạn chế cần cải thiện. Phía trước các cầu thủ U17 Việt Nam vẫn còn một chặng đường dài để khẳng định bản thân, phát triển sự nghiệp.

Tương lai phía trước mới là điều quan trọng

Phát biểu sau hành trình lịch sử cùng đội nhà, HLV Cristiano Roland cho rằng lứa cầu thủ U17 Việt Nam xứng đáng được quan tâm, đầu tư nhiều hơn. Đề cập đến hạn chế thể lực, ông khẳng định đây không phải vấn đề riêng của riêng lứa U17.

Nhận định ấy đáng suy ngẫm, bởi các HLV có thể cải thiện chiến thuật, tinh thần thi đấu, nhưng khó bù đắp những hạn chế về thể chất, kỹ thuật tích lũy qua nhiều năm đào tạo. Sẽ thiếu công bằng nếu chỉ đòi hỏi các cầu thủ tiến bộ sau World Cup, trong khi môi trường để phát triển không có những thay đổi tương xứng.

Nhưng tương lai của các cầu thủ U17 Việt Nam mới là điều đáng để nói, chờ đợi

Bóng đá Việt Nam từng có thế hệ U20 dự World Cup 2017. Quang Hải, Văn Hậu, Đình Trọng... sau đó trở thành trụ cột ĐTQG, nhưng không phải tất cả thành viên đều phát triển như kỳ vọng. Điều đó cho thấy một suất dự World Cup không bảo đảm tương lai cho bất kỳ cầu thủ nào.

Với lứa U17 hiện tại, những lời khen là cần thiết, nhưng chưa đủ. Điều quan trọng hơn là cơ hội thi đấu, môi trường cạnh tranh và lộ trình phát triển khi trở về CLB. Cũng không nên vội xem những gương mặt nổi bật tại World Cup là ngôi sao tương lai, bởi ở tuổi 17, tài năng mới chỉ là điểm khởi đầu.

World Cup 2026 đã khép lại bằng những giọt nước mắt. Sẽ đáng tiếc nếu vài năm nữa, những tài năng từng khiến HLV Cristiano Roland xúc động, từng làm người hâm mộ phấn khích không thể phát triển tương xứng.

Bởi giá trị của hành trình đáng nhớ ấy phải được chứng minh bằng sự trưởng thành của các cầu thủ, tức sẽ có bao nhiêu người tiếp tục bước trên con đường bóng đá chuyên nghiệp, có tên trong đội 1 ở CLB và khoác lên mình tấm áo tuyển Việt Nam mới đáng để nói.

Còn bây giờ, như HLV Cristiano Roland đã nói: Tất cả mới chỉ là bắt đầu.