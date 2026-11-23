Ở trận ra quân World Cup U17 hôm 20/11, dù không giành được điểm, U17 Việt Nam vẫn có màn trình diễn ấn tượng khi ghi hai bàn vào lưới U17 Bỉ, đương kim á quân U17 châu Âu (thua 2-3).

Nhờ đó, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Cristiano Roland bước vào trận gặp U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11 với tâm lý tự tin. U17 Việt Nam nhập cuộc chủ động và kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ trong những phút đầu hiệp một.

Dù vậy, U17 New Zealand mới là đội có bàn mở tỷ số. Đại diện châu Đại Dương tổ chức pha phản công nhanh ở phút 19, tạo điều kiện để Jack Clegg ghi bàn bằng cú đệm bóng cận thành.

Sau khi nhận bàn thua, U17 Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, các học trò của ông Roland gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự chắc chắn của U17 New Zealand. Phút 32, U17 Việt Nam có cơ hội thuận lợi để gỡ hòa. Đáng tiếc là Lê Trọng Đại Nhân dứt điểm đưa bóng đi quá cao.

Khoảng năm phút sau, thủ môn Lý Xuân Hòa cứu cho U17 Việt Nam một bàn thua trông thấy khi cản phá được cú dứt điểm cận thành của John Woldegiorgis.

Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U17 New Zealand. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)

Sang hiệp hai, những nỗ lực của U17 Việt Nam được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 49. Từ quả đá phạt sát đường biên trái của Chu Ngọc Nguyễn Lực, bóng được đưa vào lưới U17 New Zealand.

Tuy nhiên, niềm vui của đại diện Đông Nam Á không kéo dài lâu. Chỉ bốn phút sau, John Woldegiorgis đánh đầu tung lưới U17 Việt Nam, giúp U17 New Zealand tái lập thế dẫn trước.

Đến phút 59, Lê Trọng Đại Nhân thoát xuống đón đường chuyền của Chu Ngọc Nguyễn Lực rồi dứt điểm bằng chân trái, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Phút 66, U17 New Zealand lần thứ ba vươn lên dẫn trước. Từ một tình huống phạt góc, Ethan Dyer bật cao đánh đầu, nâng tỷ số lên 3-2 cho đại diện châu Đại Dương.

Trong những phút tiếp theo, U17 New Zealand chủ động giảm nhịp độ trận đấu và tập trung bảo vệ lợi thế. Dù vậy, U17 Việt Nam vẫn kiên trì tìm kiếm bàn gỡ hòa. Những nỗ lực của thầy trò HLV Cristiano Roland được đền đáp ở phút bù giờ, khi Trương Nguyễn Duy Khang đánh đầu tung lưới đối phương, quân bình tỷ số 3-3.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau 3-3. Kết quả này giúp U17 Việt Nam giành điểm số đầu tiên tại World Cup U17 2026 và tạm vươn lên vị trí thứ ba bảng G. Thầy trò HLV Cristiano Roland có cùng 1 điểm với U17 New Zealand nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-1 so với -3).

Đối thủ cuối cùng của U17 Việt Nam tại Vòng bảng World Cup U17 là Mali, đội đang dẫn đầu bảng G với 6 điểm. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 20h ngày 26/11 theo giờ Việt Nam.

Tỷ số U17 Việt Nam vs U17 New Zealand: 3-3. Bàn thắng U17 Việt Nam vs U17 New Zealand: U17 Việt Nam: Chu Ngọc Nguyễn Lực (49’), Lê Trọng Đại Nhân (59’), Trương Nguyễn Duy Khang (90+2’). U17 New Zealand: Jack Clegg (19’), John Woldegiorgis (52’), Ethan Dyer (66’). Đội hình U17 Việt Nam vs U17 New Zealand: U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Khắc Minh Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Nguyễn Minh Thủy, Lê Trọng Đại Nhân, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Nguyễn Trọng Phong, Lê Sỹ Bách. U17 New Zealand: Joseph Chalabi, Santiago Castillo, Ethan Dyer, Keigo Shimokawa, Joe McIntyre, Sena Vesty, Willem Des Tombe, Matias Nunez, Jack Clegg, James Wenceslao, John Woldegiorgis.