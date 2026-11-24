Sau trận ra quân lập hai siêu phẩm rồi thua ngược đáng tiếc trước U17 Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland bước vào lượt trận thứ hai với quyết tâm giành điểm số lịch sử trước New Zealand - đối thủ "dễ thở" nhất vòng bảng.

Hai đội chơi cống hiến, tạo nên trận đấu đầy cảm xúc với tổng cộng 6 bàn thắng được ghi.

Đại Nhân gỡ hòa 2-2 cho U17 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Với thể hình và thể lực vượt trội, U17 New Zealand sớm kiểm soát thế trận và tạo sức ép lên phần sân U17 Việt Nam. Các tuyển thủ trẻ Việt Nam nỗ lực giành lại quyền kiểm soát nhưng thể hình khiếm tốn khiến mọi phương án triển khai của thầy trò HLV Cristiano Roland gặp không ít khó khăn.

Phút 19, Clegg Jack đưa New Zealand vươn lên dẫn trước. Đại diện Châu Đại Dương sau đó còn có thêm 2 bàn nhờ công Woldegiorgis (phút 53), Dyer Ethan (phút 67).

Thế nhưng, U17 Việt Nam cho thấy tinh thần quả cảm, không bỏ cuộc khi gỡ hòa chung cuộc 3-3 sau ba lần bị dẫn trước, nhờ các bàn thắng của Nguyễn Lực (phút 49), Đại Nhân (phút 58), Duy Khang (phút 90+2).

U17 Việt Nam hòa kịch tính New Zealand, giành điểm số lịch sử tại World Cup (Ảnh: VFF)

Bàn thắng quý giá của Duy Khang ở những phút bù giờ cuối trận không chỉ mang về 1 điểm lịch sử cho U17 Việt Nam tại đấu trường World Cup, mà còn níu giữ cơ hội đi tiếp, tránh cho đội nhà bị loại sớm.

Theo đó, trước lượt trận cuối bảng G, Mali với 6 điểm/2 trận đã sớm đi tiếp với ngôi nhất bảng, Bỉ có 3 điểm (thắng Việt Nam, thua Mali) vẫn chưa chắc chắn, trong khi Việt Nam và New Zealand cùng 1 điểm còn cơ hội.

Phía trước là thử thách cực đại mang tên Mali (20h ngày 26-11). Song dù kết quả ra sao thì sau những gì đã thể hiện, thầy trò HLV Roland hoàn toàn có thể tự hào về màn trình diễn của mình tại World Cup U17 trong lần đầu góp mặt.