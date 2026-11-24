U17 Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao. (Nguồn: VFF)

Tại lượt trận thứ hai bảng G FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đối đầu U17 New Zealand trong bối cảnh cả hai đội đều chưa có điểm sau trận ra quân. Vì vậy, cuộc chạm trán này có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp của hai đội.

Với ưu thế về thể hình và thể lực, U17 New Zealand chủ động kiểm soát thế trận, gây sức ép lên phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, các học trò của HLV Cristiano Roland gặp không ít khó khăn trong việc triển khai bóng và tổ chức tấn công.

U17 New Zealand mở tỷ số ở phút 19. Sang hiệp hai, Nguyễn Lực gỡ hòa 1-1 ở phút 49 bằng cú sút phạt trực tiếp. Tuy nhiên, New Zealand nhanh chóng tái lập thế dẫn bàn. Sau khi Đại Nhân đưa tỷ số về 2-2, đối thủ một lần nữa vượt lên 3-2.

Khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, Duy Khang ghi bàn ấn định tỷ số 3-3 ở phút 90+2, khép lại màn rượt đuổi tỷ số đầy kịch tính.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Cristiano Roland cho biết mục tiêu ban đầu của đội tuyển là giành chiến thắng. Dù chưa đạt được kết quả mong muốn, ông vẫn tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò khi nỗ lực đến những phút cuối để giành điểm.

Nhà cầm quân người Brazil cũng thẳng thắn nhìn nhận sự khác biệt về thể hình, thể lực giữa hai đội. Tuy nhiên, việc ghi được ba bàn vào lưới đối thủ có ưu thế về thể chất là kết quả đáng ghi nhận đối với U17 Việt Nam. Ông cho rằng những trải nghiệm tại World Cup sẽ giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, học cách duy trì sự tập trung và trưởng thành hơn qua từng trận đấu.

Đánh giá về cơ hội đi tiếp, HLV Cristiano Roland cho biết ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích điểm mạnh, điểm yếu của U17 Mali để chuẩn bị cho lượt trận cuối. Ông mong muốn các học trò tiếp tục thể hiện tốt, mang lại niềm tự hào cho người hâm mộ Việt Nam.

Nguyễn Lực và các đồng đội ăn mừng bàn thắng gỡ hoà 1-1. (Nguồn: VFF)

Với 1 điểm sau hai lượt trận, U17 Việt Nam tạm xếp thứ ba bảng G. Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ gặp U17 Mali ở lượt trận cuối ngày 26/11, với mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh cơ hội đi tiếp.