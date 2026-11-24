Trước trận đấu, cả U17 Việt Nam và U17 New Zealand đều trắng tay sau lượt ra quân, khiến cuộc đối đầu ở bảng G mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

U17 Việt Nam nhập cuộc với quyết tâm cao

Với lợi thế thể hình, sức mạnh và khả năng tranh chấp, đại diện châu Đại Dương được đánh giá nhỉnh hơn. Tuy nhiên, khoảng cách về thể chất không đồng nghĩa với sự khác biệt hoàn toàn về năng lực thi đấu.

U17 Việt Nam gặp khó trong việc kiểm soát bóng ở giai đoạn đầu, đặc biệt khi tuyến giữa thường xuyên chịu áp lực tranh chấp. Bàn thua ở phút 19 phần nào phản ánh những hạn chế trong khả năng phòng ngự và tổ chức đội hình trước đối thủ có ưu thế thể lực.

Dẫu vậy, điều đáng ghi nhận là các học trò HLV Cristiano Roland không để thất bại về mặt tâm lý. Sau khoảng thời gian bị động, đội bóng dần tìm được cách triển khai bóng, khai thác khoảng trống và tạo ra những cơ hội đáng kể.

Đại Nhân (9) gỡ hoà 2-2 cho U17 Việt Nam

Việc Nguyễn Lực ghi bàn từ tình huống đá phạt cho thấy khả năng tận dụng cơ hội cũng như sự tự tin của các cầu thủ trẻ.

Ba lần bị dẫn trước nhưng hai lần tìm được bàn gỡ, U17 Việt Nam cho thấy tinh thần thi đấu đáng khích lệ. Đặc biệt, bàn thắng của Duy Khang ở phút 90+2 không đơn thuần mang về một điểm, mà còn thể hiện quyết tâm duy trì cuộc chơi đến những giây cuối cùng.

Trận hòa 3-3 cũng bộc lộ những vấn đề U17 Việt Nam cần cải thiện. Khả năng chống bóng bổng, tổ chức phòng ngự ở các tình huống cố định và duy trì sự tập trung vẫn là những hạn chế khi đối đầu các đội bóng có thể hình vượt trội.

U17 Việt Nam giành điểm số lịch sử tại đấu trường World Cup

Dù vậy, một điểm trước New Zealand mang ý nghĩa lớn về tinh thần và kinh nghiệm. U17 Việt Nam tạm đứng thứ ba bảng G, tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.

Quan trọng hơn, điểm số lịch sử tại World Cup là nền tảng để các cầu thủ trẻ tự tin hơn, đồng thời chứng minh bóng đá Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh bằng bản lĩnh, tổ chức và khát vọng.

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Highlight U17 Việt Nam vs U17 New Zealand: Rượt đuổi 6 bàn, chia điểm nghẹt thở