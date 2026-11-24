Đại Nhân (số 9) gỡ hoà 2-2 cho U17 Việt Nam. (Ảnh: VFF)

Bàn thắng U17 Việt Nam: Nguyễn Lực (49′), Đại Nhân (58′), Duy Khang (90’+2) U17 New Zealand: Clegg Jack (19′), Woldegiorgis (53′), Dyer Ethan (67′) Đội hình thi đấu U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Minh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Minh Thuỳ (Việt Nam, 78′), Nguyễn Lực, Trọng Phong (Duy Khang, 57′), Đại Nhân (Mạnh Quân, 78′), Văn Dương (Quý Vương, 57′), Sỹ Bách (Ngọc Sơn, 65′). U17 New Zealand: Chalabi Joseph, Castillo (Catle, 83′), Dyer Ethan, Shimokawa Keigo, McNtyre Joe, Vesty Sena, Des Tombe, Nunez Matias (Hamilton, 83′), Clegg Jack (Cashmore, 70′), Wenceslao (Kane, 70′), Woldegiorgis John (Trenberth, 62′).

Sau thất bại 2-3 trước U17 Bỉ trong trận ra quân, đội tuyển U17 Việt Nam bước vào cuộc đối đầu U17 New Zealand với quyết tâm giành kết quả tích cực để duy trì hy vọng vượt qua vòng bảng.

Tuy nhiên, trước đối thủ có ưu thế về thể hình và thể lực, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối chơi ở những phút đầu.

U17 New Zealand chủ động kiểm soát bóng, tổ chức tấn công và tạo sức ép về phía khung thành thủ môn Xuân Hòa. Sau khoảng thời gian đầu thi đấu giằng co, đội bóng châu Đại Dương có bàn mở tỷ số ở phút 19. Từ đường chuyền của Nunez Matia, Jack Clegg dứt điểm chính xác, đưa U17 New Zealand vượt lên dẫn trước 1-0.

Nhận bàn thua, U17 Việt Nam nỗ lực đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Phút 32, Lê Trọng Đại Nhân có cơ hội dứt điểm nhưng không thể tận dụng thành công. Sáu phút sau, Văn Dương tiếp tục thử vận may, song cú sút chưa đủ khó để đánh bại thủ môn đối phương.

Ở chiều ngược lại, U17 New Zealand vẫn duy trì những tình huống phản công nguy hiểm. Phút 40, thủ môn Xuân Hòa có pha cứu thua quan trọng, giúp U17 Việt Nam tránh phải nhận thêm bàn thua trước giờ nghỉ.

Bước sang hiệp 2, trận đấu diễn ra với tốc độ cao hơn. U17 New Zealand sớm tạo ra cơ hội nguy hiểm với cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc khung thành Việt Nam.

Phút 49, U17 Việt Nam tìm được bàn gỡ hòa. Từ tình huống đá phạt, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú sút chính xác, đưa bóng vào lưới đối phương, quân bình tỷ số 1-1.

Nguyễn Lực (số 10) và đồng đội ăn mừng bàn thắng gỡ hoà 1-1. (Ảnh: VFF)

Tuy nhiên, chỉ bốn phút sau, U17 New Zealand một lần nữa vượt lên dẫn trước. Từ đường chuyền của Wenceslao, John Woldegiorgis đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 2-1.

Không chấp nhận thất bại, các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục tổ chức tấn công. Phút 58, Đại Nhân đưa bóng vào lưới U17 New Zealand nhưng trọng tài ban đầu không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, quyết định được thay đổi, giúp U17 Việt Nam gỡ hòa 2-2.

Thế trận rượt đuổi tiếp tục diễn ra khi U17 New Zealand có bàn thắng thứ ba ở phút 67. Từ tình huống đá phạt, Ethan Dyer bật cao đánh đầu, đưa đội bóng châu Đại Dương vượt lên dẫn 3-2.

Bị dẫn trước lần thứ ba, U17 Việt Nam buộc phải đẩy cao đội hình trong những phút cuối. Dù phải đối mặt với nhiều tình huống phản công nguy hiểm, các học trò của huấn luyện viên Cristiano Roland vẫn kiên trì tìm kiếm cơ hội.

Nỗ lực ấy được đền đáp ở phút 90+2. Trong một tình huống tấn công, Duy Khang bay người dứt điểm, đưa bóng vào lưới U17 New Zealand, ấn định tỷ số hòa 3-3.

Đội hình xuất phát của U17 Việt Nam trong trận gặp U17 New Zealand. (Ảnh: VFF)

Bàn thắng ở những phút bù giờ giúp U17 Việt Nam giành điểm số đầu tiên trong lần đầu tham dự FIFA U17 World Cup, đồng thời thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường của các cầu thủ trẻ khi ba lần bị đối phương vượt lên dẫn trước.

Sau hai lượt trận, U17 Việt Nam có 1 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh suất đi tiếp tại bảng G. Ở lượt trận cuối ngày 26/11, thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland sẽ đối đầu U17 Mali.

Dù vẫn còn những hạn chế trong tổ chức phòng ngự, đặc biệt ở các tình huống bóng bổng và cố định, màn trình diễn trước U17 New Zealand cho thấy sự tiến bộ về tinh thần thi đấu và khả năng tận dụng cơ hội của U17 Việt Nam. Đây sẽ là cơ sở để toàn đội hướng tới trận đấu quyết định ở lượt cuối vòng bảng.