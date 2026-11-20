U17 Việt Nam bước vào trận ra quân tại World Cup U17 2026 lúc 20h ngày 20/11 tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone (Qatar) với quyết tâm cao khi phải chạm trán U17 Bỉ, đương kim á quân U17 châu Âu.

Trong những phút đầu hiệp một, đại diện Đông Nam Á thể hiện rõ sự tự tin khi đẩy cao đội hình và tạo ra sức ép lớn lên khung thành đối phương. Nỗ lực đó đã giúp U17 Việt Nam mở tỷ số ngay ở phút thứ 4.

Xuất phát từ một pha phạt góc, Lê Sỹ Bách tung cú đánh gót đưa bóng đi hiểm hóc, qua đó giúp U17 Việt Nam vươn lên dẫn trước 1-0. Đây là lần đầu tiên một đội tuyển Việt Nam ghi bàn tại một kỳ World Cup bóng đá 11 người.

Sau khi nhận bàn thua, U17 Bỉ đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Đại diện châu Âu tận dụng lợi thế thể hình để thực hiện nhiều pha bóng bổng, khiến hàng thủ Việt Nam gặp không ít khó khăn.

Đến phút 39, U17 Bỉ gỡ hòa nhờ cú dứt điểm trái phá của Tinus Moorthamer. Ba phút sau, đại diện châu Âu có thêm bàn thắng từ pha đệm bóng cận thành của Kiyan Achahbar.

Hiệp một khép lại với tỷ số 2-1 nghiêng về U17 Bỉ. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF)

Sang hiệp hai, U17 Việt Nam nhập cuộc chủ động và tổ chức nhiều đợt tấn công về phía khung thành đối phương.

Tuy nhiên, ở phút 60, U17 Việt Nam một lần nữa nhận bàn thua. Xuất phát từ một pha phản công, Anthony Philips vượt qua hai cầu thủ U17 Việt Nam rồi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 cho U17 Bỉ.

Sau khi dẫn trước hai bàn, đại diện châu Âu chủ động giảm nhịp độ trận đấu và thi đấu có phần thiếu tập trung. Đến phút 84, U17 Việt Nam bất ngờ ghi bàn rút ngắn cách biệt. Cú đá phạt góc của Chu Ngọc Nguyễn Lực đưa bóng thẳng vào lưới trong sự bất ngờ của hàng thủ U17 Bỉ.

Những phút cuối trận, U17 Việt Nam nỗ lực tấn công nhưng không ghi được bàn gỡ hòa. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-2 nghiêng về U17 Bỉ.

Thắng lợi này giúp đương kim á quân U17 châu Âu tạm đứng thứ hai bảng G với 3 điểm, xếp sau U17 Mali do kém hiệu số bàn thắng bại.

Trong khi đó, U17 Việt Nam tạm đứng thứ ba bảng G. Đối thủ tiếp theo của thầy trò Cristiano Roland là U17 New Zealand, đội xếp cuối bảng. Màn so tài này sẽ diễn ra lúc 22h30 ngày 23/11 tới.

World Cup U17 2026 diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12 tại Qatar, với sự tham dự của 48 đội tuyển, được chia thành 12 bảng, mỗi bảng gồm bốn đội.

Tại vòng bảng, các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, với mỗi trận thắng được 3 điểm, hòa được 1 điểm và thua không có điểm. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Kể từ vòng đấu này, các đội thi đấu theo thể thức loại trực tiếp để xác định nhà vô địch.

World Cup U17 2026 đánh dấu lần đầu tiên U17 Việt Nam góp mặt tại sân chơi thế giới. Thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand.

Tỷ số U17 Bỉ vs U17 Việt Nam: 3-2. Bàn thắng U17 Bỉ vs U17 Việt Nam: U17 Bỉ: Tinus Moorthamer (39’), Kiyan Achahbar (42’), Anthony Philips (60’). U17 Việt Nam: Lê Sỹ Bách (4’), Chu Ngọc Nguyễn Lực (84’). Đội hình ra sân U17 Bỉ vs U17 Việt Nam: U17 Bỉ: Mattis Seghers, Tinus Moorthamer, Elie Mbavu, Preben Blondeel, Assil Saidi, Louie Van Gelder, Xander Dierckx, Jelle Driessen, Kiyan Achahbar, Niels Filippo, Anthony Philips. U17 Việt Nam: Lý Xuân Hòa, Nguyễn Khắc Minh Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Đào Quý Vương, Nguyễn Minh Thủy, Lê Trọng Đại Nhân, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Ngọc Anh Hào, Trần Trí Dũng, Lê Sỹ Bách.