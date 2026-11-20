Tối 20-11 (theo giờ Việt Nam), tại Qatar, đội tuyển U17 Việt Nam thi đấu trận ra quân vòng chung kết Giải bóng đá U17 World Cup 2026 gặp U17 Bỉ. Trước đương kim á quân châu Âu được đánh giá rất cao, thầy trò huấn luyện viên Roland nhập cuộc tự tin, không e ngại.

Sỹ Bách mừng bàn thắng mở tỷ số. Ảnh: VFF

Phút 4, từ tình huống phạt góc, Sỹ Bách đánh gót ngẫu hứng tung lưới U17 Bỉ, mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Đây là bàn thắng đầu tiên của U17 Việt Nam trong lần đầu tiên tham dự vòng chung kết U17 World Cup.

Video bàn thắng mở tỷ số trận đấu của Sỹ Bách. Nguồn: FPT Play

Các cổ động viên "tiếp lửa" cho U17 Việt Nam. Ảnh: VFF

Sau bàn thua, U17 Bỉ dâng cao đội hình và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Nỗ lực của đại diện châu Âu được đền đáp ở phút 37. Cầu thủ Moorthamer tung cú sút rất căng, dù thủ môn Xuân Hòa đã chạm tay vào bóng nhưng không thể cản phá, gỡ hòa 1-1 cho U17 Bỉ.

Tới phút 42, U17 Bỉ phối hợp nhanh bên cánh phải để Dierckx thoát xuống đáy biên và thực hiện đường căng ngang. Ngay sau đó, Achahbar ập vào dứt điểm thành bàn, nâng tỷ số lên 2-1 cho U17 Bỉ.

Sang hiệp 2, U17 Việt Nam dâng cao đội hình và tạo ra sức ép về phía U17 Bỉ. Dù vậy, phút 60, U17 Việt Nam để mất bóng ở giữa sân và Philips có pha độc diễn đầy sức mạnh để thoát xuống đối mặt thủ môn rồi dứt điểm thành bàn, nâng tỷ số lên 3-1.

Bị dẫn với cách biệt 2 bàn nhưng tinh thần thi đấu của các cầu thủ U17 Việt Nam lên cao trong 20 phút cuối trận. Phút 70, Nguyễn Lực đột phá vào vòng cấm và thực hiện đường chuyền, Duy Khang đón bóng rồi tung cú sút nhưng bị đối phương chặn lại. Ban huấn luyện U17 Việt Nam thực hiện quyền khiếu nại khi cho rằng bóng chạm tay cầu thủ U17 Bỉ sau đường chuyền của Nguyễn Lực, nhưng trọng tài xác định không có lỗi.

Cầu thủ U17 Việt Nam (áo trắng) thi đấu tự tin trước U17 Bỉ. Ảnh: VFF

Phút 84, Nguyễn Lực lập siêu phẩm khi đưa bóng thẳng vào lưới từ quả đá phạt góc trực tiếp, rút ngắn tỷ số xuống 2-3 cho U17 Việt Nam. Đây là một khoảnh khắc khó tin, dù thủ môn U17 Bỉ đã chủ động, nhưng bóng đi với quỹ đạo khó lường và đã tạo ra một bàn thắng hiếm có của giải đấu.

Video Nguyễn Lực ghi siêu phẩm từ tình huống phạt góc. Nguồn: FPT Play

Những phút còn lại, dù rất nỗ lực nhưng U17 Việt Nam không thể ghi thêm bàn, qua đó thua sát nút 2-3 trước U17 Bỉ. Dù không giành được điểm số nhưng màn trình diễn của thầy trò huấn luyện viên Roland đáng khen ngợi. Bởi trong 3 đội tuyển của bóng đá Việt Nam từng tham dự World Cup ở sân đấu 11 người, chỉ có U17 Việt Nam đã ghi được bàn thắng. Trước đó, U20 Việt Nam dự U20 World Cup 2017 và đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup nữ 2023 đều không ghi được bàn thắng nào.

Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 23-11, U17 Việt Nam gặp U17 New Zealand tại lượt trận thứ 2 bảng G.