U17 Việt Nam đang nhận được sự chú ý lớn từ người hâm mộ sau màn trình diễn trước U17 Bỉ tại trận ra quân FIFA U17 World Cup 2026. Dù thất bại với tỷ số 2 - 3, các cầu thủ trẻ Việt Nam vẫn tạo dấu ấn bằng hai bàn thắng đẹp mắt từ những tình huống phạt góc, đồng thời thể hiện tinh thần thi đấu đáng ghi nhận trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

U17 Việt Nam (áo trắng) đã có trận đấu mãn nhãn trước U17 Bỉ tại giải World Cup U17.

U17 Việt Nam thi đấu ngang cơ U17 Bỉ

Trận đấu diễn ra tối 20/11 tại Qatar, trong khuôn khổ bảng G FIFA U17 World Cup 2026. U17 Việt Nam có khởi đầu thuận lợi khi Lê Sỹ Bách ghi bàn mở tỷ số ngay phút thứ 4. Từ quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy, tiền đạo Việt Nam di chuyển khéo léo và thực hiện cú đánh gót đưa bóng vào lưới U17 Bỉ, khiến thủ môn đối phương không kịp phản ứng.

U17 Bỉ sau đó đẩy cao đội hình và ghi liên tiếp hai bàn ở cuối hiệp một để vượt lên dẫn 2 - 1. Sang hiệp hai, Anthony Phillips nâng tỷ số lên 3 - 1 ở phút 60. Tuy nhiên, U17 Việt Nam không buông xuôi và tiếp tục tìm kiếm cơ hội. Phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt góc đưa bóng cuộn thẳng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 2 - 3.

Hai bàn thắng xuất phát từ những tình huống phạt góc, với cách xử lý khác nhau và đều có độ khó cao, trở thành điểm nhấn của trận đấu. U17 Việt Nam dù không giành được điểm số nhưng vẫn tạo ra thế trận có những thời điểm tương đối cân bằng trước đại diện châu Âu. Theo thống kê trận đấu, U17 Bỉ kiểm soát bóng 55%, trong khi U17 Việt Nam đạt 45%; đội bóng châu Âu có 15 cú sút, còn Việt Nam thực hiện 9 cú sút.

U17 Việt Nam dẫn đầu xu hướng tìm kiếm trên Google

Không chỉ thu hút sự chú ý trên sân, trận đấu còn nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm trên Google. Dữ liệu Google Trends trong ảnh ghi nhận cụm từ liên quan đến trận U17 Bỉ gặp U17 Việt Nam đạt hơn 200.000 lượt tìm kiếm, xuất hiện khoảng 13 giờ trước thời điểm thống kê và được đánh dấu là xu hướng đang hoạt động.

Ở phần tìm kiếm theo khu vực, Cao Bằng đứng đầu danh sách mức độ quan tâm, tiếp theo là Quảng Ngãi, Hà Giang, Hòa Bình, Thái Bình, Long An và Nam Định. Dữ liệu cho thấy sức hút của trận đấu không chỉ tập trung tại các thành phố lớn mà còn lan rộng đến nhiều địa phương.

Mạng xã hội Facebook "bùng nổ" với U17 Việt Nam

Loạt bình luận khen U17 Việt Nam.

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ trẻ, dù kết quả cuối cùng không như mong đợi. Tài khoản Trung Kiên viết: “Các bạn U17 hôm nay đá quá tuyệt vời rồi. Đá bóng có thắng, có thua, nhưng hôm nay các bạn chơi với phong độ chiến thắng và tinh thần bản lĩnh khi bước ra khỏi châu lục. Đó là FIFA World Cup”.

Tài khoản Âm Thanh Hoàng Hà nhận xét: “Trận này dù thua, nhưng chơi đẹp. Trận sau sẽ thắng”. Trong khi đó, tài khoản Phạm Quang Đức cho rằng U17 Việt Nam chỉ thua về thể chất và thể hình, đồng thời đánh giá cao cách các cầu thủ được dẫn dắt và thi đấu trước đối thủ mạnh.

Tài khoản Phạm Sơn nhấn mạnh sự chênh lệch về trình độ bóng đá châu Âu và Việt Nam, đồng thời cho rằng các cầu thủ trẻ cần duy trì kỷ luật, tự học tập và không ngừng rèn luyện để phát triển sự nghiệp. Bình luận này nhận được nhiều sự đồng tình từ những người tham gia thảo luận.

Một số ý kiến khác cũng cho rằng, U17 Việt Nam đã có màn trình diễn đáng khích lệ. Tài khoản Kim Thanh viết: “Qua trận này chứng tỏ người hâm mộ bóng đá Việt Nam không phải chỉ thích chiến thắng. Đá hay, đá sòng phẳng có thua vẫn vui và không tiếc lời khen ngợi”.

Tài khoản Huy Hảo Hán nhận định, thất bại 2 - 3 là kết quả có thể chấp nhận được, khi các cầu thủ Việt Nam đã nỗ lực giành vé đến sân chơi này và có một trận đấu khiến người hâm mộ tự hào. Trong khi đó, tài khoản Toàn Đinh bày tỏ kỳ vọng U17 Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì phong độ để có cơ hội giành điểm ở những trận tiếp theo.

Trận đấu với U17 Bỉ cho thấy U17 Việt Nam có thể tạo ra những khoảnh khắc đáng chú ý khi đối đầu với các đội bóng có nền tảng thể chất và trình độ cao hơn. Hai bàn thắng từ phạt góc, đặc biệt là cú đá trực tiếp thành bàn của Chu Ngọc Nguyễn Lực, không chỉ tạo dấu ấn về chuyên môn mà còn góp phần đưa tên tuổi đội tuyển trẻ Việt Nam trở thành chủ đề được quan tâm trên mạng xã hội.

Ở lượt trận tiếp theo tại bảng G, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 New Zealand vào ngày 23/11. Đây là trận đấu quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland tìm kiếm điểm số, qua đó tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp tại FIFA U17 World Cup 2026.