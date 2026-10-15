U17 Việt Nam được tiếp thêm động lực trước thềm World Cup 2026

Lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam, ban huấn luyện và các cầu thủ U17 Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt ngày 15.10

Cùng tham dự buổi gặp mặt có Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Văn Phú và Trưởng phòng Đội tuyển quốc gia Đoàn Anh Tuấn.

Tại buổi gặp, Chủ tịch Trần Quốc Tuấn ghi nhận những chuyển biến tích cực về thể chất của các cầu thủ trong thời gian qua. Việc kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý với quá trình tập luyện thể lực và chuyên môn đã giúp các học trò của HLV Cristiano Roland từng bước cải thiện thể trạng, chuẩn bị cho giải đấu tại Qatar vào tháng 11 tới.

Chia sẻ với các cầu thủ, Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam nhắc lại hành trình của thế hệ từng tham dự FIFA U20 World Cup gần 10 năm trước, với những gương mặt như Quang Hải, Hoàng Đức và Văn Hậu. Từ sân chơi thế giới, nhiều cầu thủ đã trưởng thành, khẳng định vị trí ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia.

Theo ông Trần Quốc Tuấn, đây là động lực để những cầu thủ trẻ hiện nay như Nguyễn Lực, Văn Dương, Sỹ Bách cùng các đồng đội tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng, nỗ lực hoàn thiện bản thân.

Việc được góp mặt tại FIFA U17 World Cup không chỉ là niềm vinh dự mà còn mang đến cơ hội quý giá để các cầu thủ trải nghiệm môi trường thi đấu đỉnh cao, tích lũy kinh nghiệm và xây dựng nền tảng cho sự nghiệp lâu dài.

Để giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất, LĐBĐ Việt Nam đã xây dựng kế hoạch tập huấn và thi đấu giao hữu quốc tế trước khi bước vào giải.

Theo đó, từ ngày 19 - 29.10, U17 Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc và dự kiến thi đấu ba trận giao hữu với các đội U16, U17 Hàn Quốc cùng một câu lạc bộ U18 thuộc K.League.

Chủ tịch LĐBĐ Việt Nam Trần Quốc Tuấn động viên các cầu thủ U17 Việt Nam trước thềm FIFA U17 World Cup 2026

Tiếp đó, đội tuyển sẽ có đợt tập huấn tại UAE từ ngày 6 - 9.11. Trong thời gian này, thầy trò HLV Cristiano Roland dự kiến thi đấu giao hữu với U17 Fiji, đối thủ được đánh giá có một số nét tương đồng với U17 New Zealand, đội bóng cùng bảng với Việt Nam tại World Cup.

Bên cạnh đó, LĐBĐ Việt Nam đang trao đổi với LĐBĐ Saudi Arabia về khả năng tổ chức thêm một trận giao hữu giữa hai đội U17 trước thềm giải đấu.

Những đợt tập huấn và thi đấu cọ xát được kỳ vọng giúp ban huấn luyện tiếp tục đánh giá lực lượng, hoàn thiện chiến thuật và nâng cao khả năng thích ứng của các cầu thủ trước những đối thủ có phong cách thi đấu khác nhau.

Tại FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Đây đều là những thử thách đòi hỏi các cầu thủ phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn, thể lực và tâm lý.

Chủ tịch Trần Quốc Tuấn mong muốn toàn đội giữ vững sự tự tin, tập trung vào từng trận đấu và tận dụng tối đa cơ hội học hỏi từ các đối thủ mạnh.

Ông cũng nhấn mạnh mỗi cầu thủ cần ý thức rõ trách nhiệm khi khoác áo đội tuyển quốc gia, từ sinh hoạt, tập luyện đến thi đấu, qua đó thể hiện tinh thần đoàn kết, kỷ luật và quyết tâm cống hiến.

Thay mặt ban huấn luyện, HLV trưởng Cristiano Roland cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam, đồng thời khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực tận dụng quỹ thời gian còn lại để chuẩn bị tốt nhất.

“Các cầu thủ luôn cố gắng vượt qua những thử thách. Trong vòng một tháng trước khi FIFA U17 World Cup diễn ra, toàn đội sẽ quyết tâm làm việc hết sức với trách nhiệm cao nhất, nhằm hướng tới kết quả tốt nhất có thể tại giải đấu”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ ra quân gặp U17 Bỉ lúc 20h00 ngày 20.11, tiếp đó đối đầu U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23.11 và khép lại vòng bảng bằng trận gặp U17 Mali lúc 20h00 ngày 26.11.

Giải đấu có 12 bảng, mỗi bảng bốn đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng loại trực tiếp.

Với sự chuẩn bị từ LĐBĐ Việt Nam cùng quyết tâm của ban huấn luyện và các cầu thủ, FIFA U17 World Cup 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành dấu mốc quan trọng trong quá trình trưởng thành của thế hệ cầu thủ trẻ, tạo tiền đề để các em tiếp tục phát triển và đóng góp cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.