Trao đổi với Saostar, lãnh đạo VFF đánh giá rất cao tinh thần thi đấu kiên cường, ý chí chiến đấu và sự nỗ lực không bỏ cuộc của U17 Việt Nam. Dù liên tục bị New Zealand dẫn trước, các cầu thủ vẫn giữ được quyết tâm, chiến đấu đến những giây cuối cùng để giành lại một điểm. Tinh thần ấy là điều đáng ghi nhận bên cạnh kết quả lịch sử mà đội bóng vừa đạt được.

Cụ thể, U17 Việt Nam đã tạo nên dấu mốc đáng nhớ khi lần đầu tiên giành điểm tại sân chơi World Cup dành cho lứa tuổi U17. Dù ba lần bị New Zealand dẫn trước, các cầu thủ Việt Nam vẫn không bỏ cuộc và tìm được bàn gỡ hòa ở phút 92 nhờ pha đánh đầu của Duy Khang. Trước đó, Nguyễn Lực và Đại Nhân lần lượt ghi bàn, giúp đội bóng áo đỏ duy trì hy vọng trong trận đấu có tới 6 bàn thắng.

Phần thưởng 400 triệu là sự ghi nhận cho nỗ lực của thầy trò HLV Cristiano Roland sau trận hòa 3-3 đầy cảm xúc trước New Zealand. Ảnh: VFF

FIFA cũng dành sự chú ý cho màn trình diễn của U17 Việt Nam. Trong bài bình luận trận đấu, FIFA nhấn mạnh Việt Nam ghi bàn muộn để giành điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự U17 World Cup, đồng thời nhận xét đây là trận đấu hấp dẫn với màn rượt đuổi tỷ số kịch tính.

Tuy nhiên, U17 Việt Nam vẫn đối mặt với thử thách lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Sau hai lượt trận, đội bóng có 1 điểm và đứng thứ 8 trong nhóm các đội xếp thứ ba, vị trí cuối cùng đủ điều kiện đi tiếp theo bảng xếp hạng thành tích. Điều đó đồng nghĩa quyền tự quyết của U17 Việt Nam vẫn rất mong manh, bởi đội bóng cần kết quả thuận lợi ở lượt đấu cuối cũng như cạnh tranh chỉ số với các đối thủ ở những bảng khác.

Trận cuối gặp Mali sẽ mang ý nghĩa quyết định đối với cơ hội đi tiếp của U17 Việt Nam. Đối thủ đã có 6 điểm và giành quyền vào vòng knock-out, trong khi thầy trò Cristiano Roland cần một kết quả tích cực để nuôi hy vọng. Phần thưởng 400 triệu đồng là sự động viên kịp thời, nhưng mục tiêu lớn nhất của U17 Việt Nam lúc này vẫn là chiến đấu ở lượt cuối để tiếp tục hành trình tại World Cup.

Bảng xếp hạng hiện tại của U17 Việt Nam