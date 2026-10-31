U17 Việt Nam được tạo mọi điều kiện cho World Cup 2026

Thầy trò HLV Cristiano Roland tự tin hướng tới World Cup 2026.

U17 Việt Nam kết thúc chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và sẵn sàng cho World Cup 2026 diễn ra trong tháng 11.

Chia sẻ về chuyến đi, HLV Cristiano Roland cho biết: “VFF đã mang đến các chuyến tập huấn quốc tế, giúp cầu thủ cọ xát, giao hữu với các đội mạnh. U17 Việt Nam đã đá 3 trận với đối thủ hơn tuổi ở Hàn Quốc. Họ đá ở cường độ cao, giúp cầu thủ có kinh nghiệm quý báu cho World Cup”.

Theo HLV Cristiano Roland, giá trị của những trận đấu trên không đơn thuần nằm ở kết quả mà còn ở khả năng giúp cầu thủ thích nghi với cường độ thi đấu cao. Việc đối đầu những đối thủ hơn tuổi, có nền tảng thể chất tốt tạo ra thử thách cần thiết, qua đó giúp các tuyển thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào giải đấu lớn.

HLV C. Roland cũng bày tỏ sự trân trọng: “VFF đã tạo điều kiện tốt nhất cho U17 Việt Nam, đáp ứng mọi đòi hỏi, yêu cầu của ban huấn luyện. Cảm ơn lãnh đạo VFF đã luôn đồng hành, hỗ trợ U17 Việt Nam”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

Nhà cầm quân người Brazil cho rằng: “Chúng tôi cũng hiểu vai trò của mình, hiểu rằng U17 Việt Nam đá tốt thì VFF sẽ đầu tư thêm nữa cho tương lai. Khi bóng đá trẻ được chăm chút, bóng đá Việt Nam sẽ có nền tảng vững vàng”.

Để những cầu thủ đang thi đấu ở cấp độ U17 có thể trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển Việt Nam trong 5-10 năm tới, các em cần được thi đấu thường xuyên, tiếp tục tích lũy kinh nghiệm và có điều kiện phát triển toàn diện. Trong đó, việc VFF chú trọng khoa học thể thao, dinh dưỡng và nâng cao nền tảng thể chất sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình trưởng thành của cầu thủ.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam có một ngày nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục tập luyện tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Dự kiến, đội sẽ sang UAE từ ngày 6/11 để tập huấn và thi đấu giao hữu.

Theo HLV C.Roland, mục tiêu trong giai đoạn tiếp theo là duy trì cường độ thi đấu đã đạt được tại Hàn Quốc, đồng thời hoàn thiện thể trạng và thể lực để các cầu thủ có điểm rơi phong độ tốt nhất cho trận ra quân tại FIFA U17 World Cup 2026.

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt thi đấu vào các ngày 20/11, 23/11 và 26/11.