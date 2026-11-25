U17 Việt Nam đang tạo nên một diễn biến đáng chú ý tại FIFA U17 World Cup 2026 khi xếp trên Nhật Bản trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Sau hai lượt trận, đại diện Đông Nam Á có thứ hạng tốt hơn một trong những nền bóng đá trẻ hàng đầu châu Á, dù cơ hội đi tiếp vẫn chưa được đảm bảo.

Theo bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất được cập nhật sau loạt trận ngày 24/11, U17 Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 7 với 1 điểm, ghi 5 bàn và thủng lưới 6 lần, hiệu số -1. Trong khi đó, Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ 11, không có điểm nào sau hai thất bại liên tiếp và sở hữu hiệu số -2.

U17 Việt Nam đứng trên Nhật Bản trong cuộc đua vào vòng knock-out, nhưng vẫn cần thắng Mali để tự quyết cơ hội đi tiếp. Ảnh: VFF

Đáng chú ý, Nhật Bản đang trải qua vòng bảng đầy khó khăn. Ở trận ra quân, đội bóng xứ mặt trời mọc để thua Colombia 1-2. Đến lượt trận thứ hai, họ tiếp tục nhận thất bại 0-1 trước Serbia. Dragan Anokic ghi bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền, giúp Serbia giành chiến thắng và sớm đoạt vé vào vòng knock-out. Nhật Bản dù nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng không thể xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương.

Việc Nhật Bản đứng dưới Việt Nam là một kết quả đáng chú ý, nhất là khi bóng đá trẻ xứ mặt trời mọc vốn có vị thế hàng đầu châu Á. Tuy nhiên, bảng xếp hạng hiện tại cũng cho thấy U17 Việt Nam chưa thể yên tâm. Với 1 điểm và hiệu số -1, thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn phải cạnh tranh quyết liệt với các đội tuyển khác để nằm trong nhóm 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trong khi Nhật Bản còn phải đối đầu Honduras ở lượt cuối, U17 Việt Nam sẽ chạm trán Mali. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định đối với hành trình của đội bóng áo đỏ tại giải đấu. Một chiến thắng sẽ giúp Việt Nam nâng điểm số lên 4, qua đó tạo lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp.

Đứng trên Nhật Bản là tín hiệu tích cực, nhưng điều U17 Việt Nam cần lúc này không chỉ là một vị trí tốt trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Cristiano Roland phải biến lợi thế thành kết quả trên sân cỏ. Trận đấu với Mali sẽ là cơ hội để bóng đá trẻ Việt Nam khẳng định năng lực và tự quyết định số phận tại World Cup.