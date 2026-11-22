Ngày 23/11, U17 Việt Nam sẽ có cuộc chạm trán New Zealand tại lượt trận thứ hai bảng G World Cup 2026. Đây là trận đấu rất quan trọng đối với thầy trò HLV Cristiano Roland trong cuộc đua giành quyền vào vòng 32 đội.

Trước màn so tài này, cả hai đội đều chưa có điểm sau lượt trận mở màn. Cụ thể, U17 Việt Nam nhận thất bại 2-3 trước Bỉ, trong khi New Zealand để thua Mali với tỷ số 0-3.

U17 Việt Nam có trận ra quân ấn tượng tại World Cup 2026. (Ảnh: M.A).

Xét về kết quả, U17 Việt Nam đang có lợi thế nhất định khi đứng thứ ba bảng G với hiệu số bàn thắng bại -1, trong khi New Zealand xếp cuối bảng với hiệu số -3. Dù vậy, việc đại diện châu Đại Dương nhận thất bại đậm trước Mali không đồng nghĩa đây là đối thủ dễ đánh bại.

U17 New Zealand là đội bóng giàu kinh nghiệm tại các kỳ World Cup trẻ. Giải đấu năm 2026 đánh dấu lần thứ 12 họ góp mặt tại sân chơi này, trong đó thành tích tốt nhất là ba lần vào vòng 16 đội vào các năm 2009, 2011 và 2015.

Đáng chú ý, đội bóng do HLV Martin Bullock dẫn dắt mang đến Qatar lực lượng có tính kế thừa khá cao. Trong danh sách 21 cầu thủ tham dự giải, có tới 17 gương mặt từng góp công vào chức vô địch U16 châu Đại Dương năm 2025. Bên cạnh đó, New Zealand còn sở hữu 6 cầu thủ từng tham dự U17 World Cup 2025 gồm Joseph Chalabi, Ethan Dyer, Sean Kane, Will Martin, Matias Nunez và Joe McIntyre.

Về cách chơi, New Zealand luôn đề cao tính tổ chức và sự chắc chắn trong phòng ngự. Đội bóng này cũng có thể tận dụng thể hình và khả năng tranh chấp để tạo lợi thế trong các tình huống bóng bổng.

Tuy nhiên, những điểm mạnh đó chưa được phát huy hiệu quả trong trận ra quân gặp Mali. Trước đối thủ có tốc độ và sức mạnh vượt trội, hàng phòng ngự New Zealand đã gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi phải chống đỡ những tình huống tấn công với cường độ cao.

Đây là một trong những điểm U17 Việt Nam có thể tìm kiếm cơ hội ghi bàn ở trận đấu sắp tới. Thay vì quá chú trọng vào những tình huống tranh chấp trực diện, thầy trò HLV Cristiano Roland có thể ưu tiên phối hợp bóng ngắn, di chuyển linh hoạt và tổ chức những pha tấn công nhanh.

Tuy nhiên, để đánh bại New Zealand, đội bóng áo đỏ không thể chỉ phụ thuộc vào những khoảnh khắc cá nhân. Trong trận gặp Bỉ, U17 Việt Nam cũng bộc lộ hạn chế khi để đối phương ghi ba bàn thắng, trong đó có những tình huống xuất phát từ các lỗ hổng ở hàng phòng ngự.

Vì vậy, thầy trò HLV Cristiano Roland cần cải thiện khả năng duy trì cự ly đội hình, hạn chế mất bóng ở khu vực giữa sân và tránh để đối phương tạo ra những cơ hội nguy hiểm từ các pha bóng bổng.

U17 Việt Nam (áo trắng) chơi ấn tượng trước Bỉ trong ngày ra quân.

Xét về tương quan lực lượng, New Zealand có lợi thế về kinh nghiệm thi đấu quốc tế và thể hình. Tuy nhiên, màn trình diễn trước Mali cho thấy đội bóng này vẫn tồn tại những điểm yếu có thể khai thác. Trong khi đó, U17 Việt Nam đang có tinh thần tốt sau trận đấu với Bỉ và có cơ sở để hướng đến chiến thắng đầu tiên tại World Cup.

Nói về điều này, BLV Quang Huy nhận định: “U17 Việt Nam có cửa giành chiến thắng trước New Zealand ở lượt trận thứ 2 vòng bảng để cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng mục tiêu thiết thực của U17 Việt Nam là suất vào vòng trong dành cho đội thứ ba có thành tích tốt nhất. Trước mắt, đoàn quân của HLV Cristiano Roland cần nhanh chóng hồi phục sức lực, tập trung cao nhất đánh bại New Zealand”.

Theo thể thức giải đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Vì vậy, nếu giành trọn 3 điểm trước New Zealand, U17 Việt Nam sẽ cải thiện đáng kể cơ hội vượt qua vòng bảng. Dù vậy, đây vẫn là nhiệm vụ không đơn giản bởi New Zealand cũng cần chiến thắng để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.