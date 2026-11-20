Nuno Gomes đứng cạnh HLV Roland trong cuộc gặp U17 Việt Nam. Ảnh: ﻿VFF.

Sự xuất hiện của Nuno Gomes - người tham dự U17 World Cup 2026 với tư cách Huyền thoại FIFA (FIFA Legend) - mang lại nguồn năng lượng tích cực cho toàn đội U17 Việt Nam. Trên sân tập, cựu tiền đạo lừng danh của bóng đá Bồ Đào Nha có cuộc trò chuyện thân mật, ôn lại kỷ niệm cùng HLV trưởng Cristiano Roland, người từng sát cánh với ông trong màu áo CLB Benfica giai đoạn 2002-2004.

Bên cạnh đó, Nuno Gomes cũng dành thời gian giao lưu, chụp ảnh lưu niệm và gửi lời chúc may mắn, truyền cảm hứng thi đấu tự tin cho các cầu thủ trẻ Việt Nam trước cột mốc lịch sử.

Trong buổi tập cuối cùng mang tính chất "liệu pháp tinh thần", HLV Cristiano Roland chủ động giảm tải khối lượng vận động và giao quyền điều hành phần khởi động cho trợ lý Brandi Regato Neto. Ban huấn luyện U17 Việt Nam làm mọi cách để giúp cầu thủ xua tan áp lực và tập trung trước trận đối đầu U17 Bỉ được đánh giá có sức mạnh vượt trội.

U17 Việt Nam sẵn sàng đối đầu U17 Bỉ. Ảnh: ﻿VFF.

Thầy trò HLV Roland sẽ chạm trán nhà đương kim á quân châu Âu. Trận đấu diễn ra lúc 20h00 ngày 20/11 (giờ Việt Nam) tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone. Ở bên kia chiến tuyến, đối thủ sở hữu đội hình chất lượng với nhiều tài năng trẻ nổi bật như trung vệ Preben Blondeel hay tiền vệ Xander Dierckx, song vẫn tỏ ra rất thận trọng.

HLV Sven Vermant liên tục nhắc nhở các cầu thủ Bỉ không được phép chủ quan trước sự kỷ luật và tinh thần quyết tâm của đại diện Đông Nam Á.

Để góp mặt tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam trải qua hành trình ấn tượng với chức vô địch U17 Đông Nam Á 2026, sau đó là thành tích vào tứ kết U17 châu Á. Tại Qatar năm nay, thầy trò HLV Cristiano Roland nằm ở bảng G cùng các đối thủ U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Với thể thức mở rộng lên 48 đội, ngoài hai vị trí dẫn đầu mỗi bảng, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất cũng sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng loại trực tiếp, mở ra cơ hội cạnh tranh rõ rệt cho những đội bóng lần đầu tham dự.

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