U17 Việt Nam đổi 'quân xanh' ở trận tập huấn cuối tại Hàn Quốc

Sự thay đổi này xuất phát từ việc đội chủ nhà chưa tập hợp đủ lực lượng. Dù vậy, Shinpyeong vẫn được đánh giá là đối thủ đáng chú ý nhờ thành tích nổi bật ở bóng đá học đường Hàn Quốc và sở hữu nhiều cầu thủ trẻ triển vọng.

U17 Việt Nam sẽ có màn "thử lửa" cuối cùng tại đợt tập huấn ở Hàn Quốc, hướng tới VCK FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Thành lập năm 1988, Shinpyeong khẳng định vị thế khi giành chức vô địch Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân năm 2026.

Đội bóng cũng là nơi phát triển nhiều tài năng trẻ, trong đó có tiền vệ Yoon Hee-seo, sinh năm 2008. Cầu thủ này đã được CLB Urawa Red Diamonds của Nhật Bản xác nhận chiêu mộ cho mùa giải 2027.

Trên hàng công, tiền đạo Baek Geon, sinh năm 2009, là gương mặt nổi bật sau khi góp công vào chức vô địch của Shinpyeong và nhận giải thưởng dành cho cầu thủ tấn công tại Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân 2026.

Một cái tên đáng chú ý khác là An Ju-wan, sinh năm 2009, hiện thi đấu cho Seoul E-Land FC. Cầu thủ này từng khoác áo Shinpyeong, đồng thời ghi dấu ấn tại K.League và được vinh danh ở hạng mục bóng đá tại Future Star Awards 2026.

Với chất lượng chuyên môn của đối thủ, trận đấu là cơ hội để U17 Việt Nam kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá lực lượng và điều chỉnh những điểm còn hạn chế trước khi bước vào FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và Shinpyeong diễn ra lúc 15h30 chiều 28.10 theo giờ địa phương, khép lại đợt tập huấn tại Hàn Quốc.