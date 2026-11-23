U17 Việt Nam vẫn đứng trong nhóm có vé vào vòng 32 đội U17 World Cup, nhưng cơ hội đi tiếp đang trở nên mong manh sau trận hòa New Zealand. Thầy trò HLV Cristiano Roland phải đối đầu Mali ở lượt cuối, trong bối cảnh đối thủ đã toàn thắng và thể hiện sức mạnh đáng gờm tại bảng G.

Mali vừa đánh bại Bỉ 2-1 để vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm. Họ là đội duy nhất toàn thắng sau hai lượt trận, trong khi Bỉ có 3 điểm, U17 Việt Nam giành 1 điểm với hiệu số -1. Đáng chú ý, Việt Nam hiện đứng thứ 8 trong nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất, vị trí cuối cùng đủ điều kiện đi tiếp. Điều đó đồng nghĩa đội bóng của HLV Cristiano Roland đang ở ranh giới giữa giành quyền vào vòng knock-out và bị loại.

U17 Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp, nhưng thầy trò Cristiano Roland phải đối mặt thử thách cực lớn mang tên Mali ở lượt cuối. Ảnh: VFF

Thách thức dành cho U17 Việt Nam càng lớn khi đối thủ ở lượt cuối là Mali. Chiến thắng trước Bỉ cho thấy đội bóng châu Phi không chỉ có kết quả tốt mà còn đủ khả năng tạo ra khác biệt trước đối thủ được đánh giá cao. Trong khi Việt Nam vẫn bộc lộ những hạn chế ở hàng phòng ngự qua trận hòa New Zealand, Mali lại đang có sự tự tin lớn sau hai chiến thắng liên tiếp. Đây là sự tương phản khiến trận đấu cuối trở nên đặc biệt khó khăn với đại diện Đông Nam Á.

U17 Việt Nam có quyền tiếc nuối khi không thể đánh bại New Zealand. Ba lần bị dẫn bàn và ba lần gỡ hòa giúp đội bóng giành điểm lịch sử, nhưng chiến thắng sẽ mang đến vị thế hoàn toàn khác. Nếu có 3 điểm, Việt Nam sẽ không phải đứng ở vị trí thứ 8 trong cuộc đua đội hạng ba và chịu áp lực lớn từ kết quả những bảng đấu khác.

Bây giờ, U17 Việt Nam không còn nhiều dư địa để mắc sai lầm. Trận đấu với Mali là thử thách bản lĩnh của các cầu thủ trẻ sau màn rượt đuổi tỷ số đầy cảm xúc trước U17 New Zealand. Cánh cửa đi tiếp vẫn chưa đóng lại, nhưng để giữ được hy vọng thì thầy trò Cristiano Roland phải chơi tốt trước đối thủ khó khăn nhất từ đầu giải.