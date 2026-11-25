U17 Việt Nam đang đứng trước thử thách quan trọng nhất kể từ đầu FIFA U17 World Cup 2026. Sau hai lượt trận bảng G, đội tuyển mới có 1 điểm, với trận thua 2-3 trước U17 Bỉ và trận hòa 3-3 đầy kịch tính trước U17 New Zealand. Trong khi đó, U17 Mali đã giành 6 điểm sau hai chiến thắng và chắc chắn có vé vào vòng knock-out. Điều này khiến cuộc đối đầu với đại diện châu Phi ở lượt trận cuối trở thành trận đấu mang tính quyết định đối với U17 Việt Nam.

Cục diện bảng G trước lượt trận cuối

Sau hai lượt trận, U17 Mali dẫn đầu bảng G với 6 điểm, U17 Bỉ đứng thứ hai với 3 điểm. U17 Việt Nam và U17 New Zealand cùng có 1 điểm, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (-1 so với -3).

Ở lượt trận cuối, U17 Việt Nam sẽ gặp U17 Mali, trong khi U17 Bỉ đối đầu U17 New Zealand. Cả hai trận đấu đều diễn ra lúc 20h ngày 26/11 (giờ Việt Nam).

Theo thể thức FIFA U17 World Cup 2026, giải đấu có 48 đội tuyển chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Như vậy, U17 Việt Nam không nhất thiết phải đứng trong hai vị trí dẫn đầu bảng G mới có thể đi tiếp. Tuy nhiên, để giành một trong 8 suất dành cho các đội xếp thứ ba, đội tuyển cần có kết quả đủ tốt ở lượt trận cuối.

Chu Ngọc Nguyễn Lực tiếp tục là điểm sáng của U17 Việt Nam trong trận hòa 3-3 trước U17 New Zealand tối 23/11. (Ảnh: VFF)

Những kịch bản giúp U17 Việt Nam đi tiếp

Nếu đánh bại U17 Mali: Đây là kịch bản thuận lợi nhất, giúp U17 Việt Nam có 4 điểm sau vòng bảng. Với số điểm này, đội tuyển sẽ có cơ hội rất lớn giành vé vào vòng 32 đội, kể cả khi chỉ kết thúc bảng G ở vị trí thứ ba. Nếu U17 New Zealand thắng U17 Bỉ, Việt Nam và New Zealand có thể cùng đạt 4 điểm. Khi đó, thứ hạng sẽ được xác định theo các tiêu chí phụ của giải đấu.

Nếu hòa U17 Mali: U17 Việt Nam sẽ có 2 điểm và vẫn còn cơ hội đi tiếp thông qua cuộc đua dành cho 8 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất. Trong trường hợp U17 New Zealand không thắng U17 Bỉ, Việt Nam có thể giữ vị trí thứ ba bảng G. Tuy nhiên, 2 điểm không phải thành tích an toàn, bởi đội tuyển sẽ phải chờ kết quả của các bảng đấu còn lại.

Nếu thua U17 Mali: Đây là kịch bản bất lợi nhất. U17 Việt Nam sẽ khép lại vòng bảng với 1 điểm và có nguy cơ lớn bị loại. Đội tuyển vẫn phải chờ kết quả trận U17 Bỉ - U17 New Zealand để xác định thứ hạng cuối cùng. Ngay cả khi đứng thứ ba, khả năng cạnh tranh một trong 8 suất đi tiếp cũng rất thấp.

Cục diện bảng G. (Ảnh: VFF)

Với cục diện hiện tại, chiến thắng trước U17 Mali sẽ giúp U17 Việt Nam có lợi thế lớn nhất trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. Ngược lại, nếu chỉ có thêm một trận hòa hoặc thất bại, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ phải phụ thuộc vào kết quả của nhiều bảng đấu khác.

Dù U17 Mali đã chắc chắn đi tiếp, đây vẫn là đối thủ có chất lượng chuyên môn cao và không dễ bị đánh bại. U17 Việt Nam cần duy trì tinh thần thi đấu như trận gặp New Zealand, đồng thời cải thiện khả năng phòng ngự sau khi đã để thủng lưới 6 bàn trong hai lượt trận đầu tiên.

Trận U17 Việt Nam - U17 Mali lúc 20h ngày 26/11 sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ Việt Nam tiếp tục viết nên dấu mốc đáng nhớ tại sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17.