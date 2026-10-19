U17 Việt Nam đến Hàn Quốc, chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026

Đây là giai đoạn quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland hoàn thiện chuyên môn, rèn luyện bản lĩnh và tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào sân chơi thế giới.

U17 Việt Nam có mặt tại Hàn Quốc để chuẩn bị cho chuyến tập huấn

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ thi đấu 3 trận giao hữu tại Hàn Quốc, lần lượt vào các ngày 22, 26 và 28.10. Các đối thủ dự kiến gồm một CLB U18 của Hàn Quốc, đội tuyển U16 Hàn Quốc và đội tuyển U17 Hàn Quốc.

Thông qua những trận đấu này, Ban huấn luyện có cơ hội kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá sự tiến bộ của từng cầu thủ và điều chỉnh lối chơi.

Việc đối đầu với các đội bóng trẻ Hàn Quốc cũng giúp U17 Việt Nam làm quen với cường độ thi đấu cao, nâng cao khả năng phối hợp và xử lý tình huống dưới áp lực.

Sau khi kết thúc đợt tập huấn, đội tuyển sẽ trở về nước trước khi lên đường sang UAE ngày 6.11 để tiếp tục chuẩn bị. Từ đây, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ di chuyển đến Qatar tham dự vòng chung kết thế giới.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali.

Đánh giá về các đối thủ, HLV Cristiano Roland cho biết Ban huấn luyện đã nghiên cứu cả ba đội, đồng thời yêu cầu các cầu thủ tập trung giải quyết từng trận đấu, tìm kiếm điểm yếu của đối phương và phát huy tốt khả năng của mình.

FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử U17 Việt Nam góp mặt ở sân chơi này.

Vì vậy, quá trình tập huấn và những trận giao hữu sắp tới có ý nghĩa quan trọng, giúp các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, hoàn thiện lối chơi và sẵn sàng cho thử thách lớn của bóng đá thế giới.