U17 Việt Nam cần thay đổi vị thế

Dù thua 2-3 trước U17 Bỉ ở trận ra quân World Cup U17 2026, nhưng màn trình diễn của U17 Việt Nam mang đến những hy vọng cho chặng đường phía trước.

Đối đầu đương kim á quân châu Âu, U17 Việt Nam bị đánh giá thấp hơn về mọi mặt, nhưng các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn ghi 2 bàn thắng đẹp, có những thời điểm chơi chủ động và khiến đối thủ phải vất vả chống đỡ.

Đó là kết quả từ sự chuẩn bị cùng tinh thần thi đấu đáng khen của U17 Việt Nam và HLV Cristiano Roland cũng có lý do để hài lòng khi những tính toán trước trận phần nào phát huy hiệu quả.

Màn trình diễn của U17 Việt Nam ở trận ra quân U17 World Cup 2026 là tốt

Tuy nhiên, chơi tốt trước đối thủ mạnh không đồng nghĩa U17 Việt Nam sẽ dễ dàng có kết quả thuận lợi khi gặp một đội bóng được đánh giá vừa sức hơn.

Trước Bỉ, U17 Việt Nam được chơi theo ý đồ mình mong muốn, tức chấp nhận nhường thế trận, chờ cơ hội phản công hoặc tận dụng tối đa những tình huống cố định. Nhưng trước New Zealand, cách tiếp cận ấy chưa chắc phù hợp, nhất là khi mục tiêu phải hướng tới là chiến thắng.

Nói cách khác, U17 Việt Nam không thể mãi bước vào sân với tư thế đội cửa dưới, chờ đối thủ mắc sai lầm rồi tìm kiếm bất ngờ. Muốn tiến xa cần biết chơi theo nhiều cách, không chỉ chống đỡ trước đối thủ mạnh mà còn phải đủ khả năng áp đặt lối chơi khi có cơ hội. Đây là yêu cầu không dễ, nhất là khi U17 New Zealand

Bài kiểm tra thực sự của HLV Cristiano Roland

U17 New Zealand vừa thua Mali 0-3 ở trận ra quân, kết quả ấy tạo ra sự kỳ vọng cho U17 Việt Nam, nhưng không có nghĩa đại diện châu Đại Dương là đối thủ dễ vượt qua.

Thậm chí, chính kỳ vọng giành chiến thắng có thể khiến các học trò của HLV Ronald gặp khó khăn hơn về tâm lý khi đối đầu với U17 New Zealand tối 23/11 tới.

Trước Bỉ, U17 Việt Nam gần như không chịu áp lực phải thắng. Nhưng ở trận đấu tới, người hâm mộ có quyền chờ đợi nhiều hơn màn trình diễn ở trận ra quân.

Chính vì thế đặt ra thách thức cho HLV Cristiano Roland cùng đội nhà

Vấn đề đặt ra với HLV Roland không đơn thuần là thay đổi vài vị trí hay điều chỉnh cách chơi. Quan trọng hơn, phải giúp các học trò chuyển từ tâm thế cố gắng gây bất ngờ sang chủ động tìm kiếm kết quả thuận lợi.

Điều này đòi hỏi U17 Việt Nam phải kiểm soát trận đấu tốt hơn, biết cách duy trì sức ép và tận dụng cơ hội, thay vì chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc xuất thần như 2 bàn thắng trước Bỉ.

Tất nhiên, không thể đòi hỏi một đội bóng mới lần đầu dự World Cup lập tức chơi áp đảo đối thủ. Nhưng nếu muốn cạnh tranh vé đi tiếp, U17 Việt Nam phải cho thấy khả năng thích ứng, thay vì chỉ phát huy tốt khi không được đánh giá cao.

HLV Cristiano Roland đã làm được việc đáng ghi nhận: giúp các cầu thủ trẻ tự tin trước đối thủ mạnh hơn nhiều mặt. Giờ là lúc thuyền trưởng U17 Việt Nam cần chứng minh đội bóng của mình còn có thể làm tốt hơn thế.

Bởi ở World Cup, một trận thua đáng khen có thể mang đến sự khích lệ. Nhưng để đi tiếp, U17 Việt Nam cần điểm số, chứ không chỉ những lời động viên.

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