U17 Việt Nam đấu Hàn Quốc 'làm nóng' cho World Cup

Chuẩn bị cho VCK FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam có chuyến tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc. Tại đây, U17 Việt Nam dự kiến có 3 trận đấu giao hữu, lần lượt vào các ngày 22/10, 26/10 và 28/10, với các đối thủ gồm một CLB U18 của Hàn Quốc, đội tuyển U16 Hàn Quốc và đội tuyển U17 Hàn Quốc.

Các trận đấu này là cơ hội để Ban huấn luyện kiểm nghiệm khả năng vận hành chiến thuật, đánh giá sự tiến bộ của các cầu thủ và tiếp tục hoàn thiện lối chơi cho đội tuyển. Việc được thi đấu với những đối thủ có chất lượng chuyên môn và cường độ cạnh tranh phù hợp cũng giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm trước thềm giải đấu lớn.

U17 Việt Nam có mặt tại Hàn Quốc. Ảnh: VFF

Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam trở về nước, tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị trước khi lên đường sang UAE vào ngày 6/11 để bước vào đợt tập huấn tiếp theo trước khi di chuyển sang Qatar tham dự VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Tại U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Theo thể thức thi đấu, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất trong tổng số 12 bảng giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

"U17 World Cup là đấu trường lớn, nơi tất cả các đội góp mặt đều có chất lượng chuyên môn cao. Bảng đấu của chúng tôi rất mạnh và cả ba trận đều sẽ là những thử thách khó khăn.

Ban huấn luyện nghiên cứu cả ba đối thủ, tập trung phân tích những điểm mạnh, điểm yếu và tìm ra phương án phù hợp. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là toàn đội phải tập trung vào từng trận đấu, bắt đầu từ cuộc đối đầu với Bỉ. Chúng tôi nỗ lực khai thác những điểm có thể tạo lợi thế và hướng tới mục tiêu giành điểm trong từng trận", HLV Cristiano Roland đánh giá.