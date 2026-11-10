U17 Việt Nam đánh bại Fiji, tự tin hướng tới World Cup 2026

U17 Việt Nam thắng U17 Fiji 2-0 trong trận đấu tập tại UAE. Ảnh: VFF

Bước vào trận đấu, U17 Việt Nam chủ động triển khai lối chơi, tìm kiếm cơ hội tiếp cận khung thành đối phương. Những nỗ lực của các học trò HLV Cristiano Roland được cụ thể hóa bằng hai bàn thắng liên tiếp trong hiệp một.

Phút 23, Sỹ Bách có pha thoát xuống nhanh nhẹn trước khi thực hiện cú lốp bóng kỹ thuật qua đầu thủ môn U17 Fiji, đưa U17 Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0.

Chỉ một phút sau, đội tuyển tiếp tục tạo ra tình huống tấn công hiệu quả. Tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện đường chọc khe thuận lợi để Mạnh Quân băng xuống, dứt điểm chéo góc chính xác, nâng tỷ số lên 2-0.

Hai bàn thắng trong khoảng thời gian ngắn giúp U17 Việt Nam tạo được lợi thế và có điều kiện chủ động hơn trong việc triển khai các phương án chiến thuật.

Sang hiệp hai, các học trò HLV Cristiano Roland tiếp tục duy trì khả năng kiểm soát bóng, tổ chức những đợt lên bóng nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng. Trong khi đó, U17 Fiji cũng cho thấy tinh thần thi đấu tích cực, tạo ra một số tình huống đáng chú ý về phía khung thành U17 Việt Nam.

Dù cả hai đội đều có cơ hội dứt điểm, không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 dành cho đại diện Đông Nam Á.

Bên cạnh kết quả, điểm đáng chú ý của trận đấu là việc ban huấn luyện U17 Việt Nam tận dụng cơ hội để kiểm tra lực lượng và thử nghiệm các phương án vận hành lối chơi. Ngoại trừ vị trí thủ môn, tất cả các cầu thủ đều được trao cơ hội ra sân ở những thời điểm khác nhau.

Việc luân chuyển nhân sự giúp HLV Cristiano Roland có thêm cơ sở đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu chuyên môn của từng cầu thủ, đồng thời xem xét sự phối hợp giữa các vị trí trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Chiến thắng trước U17 Fiji cũng mang ý nghĩa khích lệ tinh thần đối với toàn đội trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng. Quan trọng hơn, những trải nghiệm từ trận đấu giúp các cầu thủ tiếp tục hoàn thiện khả năng phối hợp, duy trì nhịp độ thi đấu và thích nghi với yêu cầu chiến thuật.

Theo kế hoạch, chiều 10.11, U17 Việt Nam sẽ rời UAE để di chuyển sang Qatar, địa điểm tổ chức VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Thầy trò HLV Cristiano Roland còn 10 ngày chuẩn bị trước khi bước vào trận ra quân gặp U17 Bỉ vào ngày 20.11. Đây sẽ là khoảng thời gian quan trọng để đội tuyển hoàn thiện những khâu cuối cùng về chuyên môn, thể lực và tâm lý thi đấu.

Với chiến thắng trong trận đấu tập cuối cùng tại UAE, U17 Việt Nam có thêm sự tự tin trước thử thách tại sân chơi bóng đá trẻ thế giới, nơi đội tuyển sẽ lần lượt đối đầu với U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali ở vòng bảng.