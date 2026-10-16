U17 Việt Nam đá 5 trận giao hữu trước thềm FIFA U17 World Cup 2026

U17 Việt Nam đá một loạt trận giao hữu trước thềm FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam sẽ tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 19/10 đến 29/10. Tại đây, đội dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với các đội U16, U17 Hàn Quốc và một CLB U18 đang thi đấu tại K.League.

Những trận đấu này sẽ giúp ban huấn luyện đánh giá năng lực cầu thủ, đồng thời kiểm nghiệm khả năng thích nghi trước các đối thủ có cường độ thi đấu cao.

Sau chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, toàn đội sẽ tiếp tục sang UAE tập luyện từ ngày 6/11 đến 9/11, trước khi di chuyển tới Qatar tham dự giải đấu. Trong giai đoạn này, U17 Việt Nam dự kiến đối đầu U17 Fiji nhằm giúp các cầu thủ làm quen với lối chơi có những nét tương đồng với U17 New Zealand, đối thủ của Việt Nam tại bảng G.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đang trao đổi với Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia về khả năng tổ chức thêm một trận giao hữu giữa hai đội U17. Nếu các kế hoạch được triển khai đầy đủ, U17 Việt Nam sẽ có tổng cộng 5 trận cọ xát trước khi bước vào FIFA U17 World Cup 2026.

Đánh giá về quá trình chuẩn bị, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh tầm quan trọng của các trận đấu giao hữu trong việc hoàn thiện chuyên môn cho đội tuyển.

“Những trận đấu sắp tới có vai trò rất quan trọng. Liên đoàn Bóng đá Việt Nam đã tạo điều kiện để đội tuyển sang Hàn Quốc thi đấu ba trận giao hữu, nơi chúng tôi có thể kiểm nghiệm khả năng của các cầu thủ trước những đối thủ có cường độ thi đấu cao”, nhà cầm quân chia sẻ.

Thông qua các trận đấu, Ban huấn luyện kỳ vọng có thêm cơ sở đánh giá phong độ từng cầu thủ, hoàn thiện đội hình và lựa chọn phương án chiến thuật phù hợp cho giải đấu sắp tới.

Song song với công tác chuyên môn, U17 Việt Nam cũng chú trọng nâng cao ý thức chăm sóc thể trạng. Các cầu thủ được hướng dẫn về chế độ dinh dưỡng, việc sử dụng các sản phẩm bổ sung phù hợp và duy trì thời gian nghỉ ngơi hợp lý. Thông tin về những đối thủ tại World Cup cũng được cung cấp để đội tuyển chủ động hơn trong quá trình xây dựng chiến thuật.

Trong buổi gặp gỡ, động viên đội tuyển, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn đề nghị các cầu thủ duy trì sự tự tin, tận dụng cơ hội cọ xát với những đội bóng chất lượng như U17 Mali và U17 Bỉ để tích lũy kinh nghiệm. Ông đồng thời nhấn mạnh toàn đội cần tập trung giải quyết từng trận đấu, tránh tạo áp lực không cần thiết, cũng như duy trì tinh thần trách nhiệm trong sinh hoạt, tập luyện và thi đấu.

VFF khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện tốt nhất để U17 Việt Nam có sự chuẩn bị toàn diện trước ngày hội bóng đá thế giới. Bên cạnh mục tiêu đạt kết quả tích cực tại giải, đây còn là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích lũy kinh nghiệm, nâng cao bản lĩnh và phát triển chuyên môn, hướng tới việc khẳng định vị trí tại các CLB chuyên nghiệp cũng như đóng góp cho các đội tuyển quốc gia trong tương lai.