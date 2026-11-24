U17 Việt Nam vẫn có cơ hội giành vé trực tiếp vào vòng knock-out U17 World Cup 2026, nhưng thầy trò HLV Cristiano Roland cần thắng Mali và chờ Bỉ thất bại trước New Zealand. Kịch bản ấy sẽ mở ra cánh cửa đi tiếp mà không cần trông chờ vào suất vé vớt.

Hiện tại, U17 Việt Nam có 1 điểm, đứng thứ ba bảng G, bằng điểm New Zealand nhưng xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Mali đã sớm giành vé đi tiếp với 6 điểm sau chiến thắng 2-1 trước Bỉ. Trong khi đó, Bỉ có 3 điểm và đang nắm vị trí thứ hai, nhưng chưa thể yên tâm trước lượt đấu cuối.

U17 Việt Nam có thể giành vé trực tiếp vào vòng knock-out, nhưng phải thắng Mali và chờ Bỉ thất bại ở lượt cuối. Ảnh: VFF

Lúc 20 giờ ngày 26/11, U17 Việt Nam sẽ đối đầu Mali, còn New Zealand chạm trán Bỉ. Đây là lượt trận có thể đảo chiều cục diện bảng G, bởi ngoại trừ Mali đã chắc chắn đi tiếp, cả ba đội còn lại đều chưa biết số phận. U17 Việt Nam vẫn có cơ hội vươn lên nhì bảng, nhưng điều kiện bắt buộc là phải giành chiến thắng trước Mali, đồng thời Bỉ thất bại trước New Zealand.

Đó là con đường để U17 Việt Nam tự mở cánh cửa vào vòng knock-out. Nếu kịch bản này xảy ra, thầy trò Cristiano Roland sẽ có cơ hội vượt qua Bỉ để giành vị trí thứ hai, qua đó tránh cuộc đua đầy rủi ro ở nhóm các đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Tấm vé trực tiếp vì thế vẫn nằm trong khả năng của U17 Việt Nam, dù quyền quyết định không hoàn toàn nằm trong tay đội bóng áo đỏ.

Thử thách lớn nhất mang tên Mali. Đội bóng châu Phi toàn thắng sau hai lượt trận, thể hiện sức mạnh bằng khả năng giải quyết trận đấu và vừa ngược dòng đánh bại Bỉ. Trong bối cảnh U17 Việt Nam đã thủng lưới 6 bàn sau hai trận, cuộc đối đầu với đội đầu bảng đòi hỏi thầy trò Cristiano Roland phải cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự.

U17 Việt Nam đã tạo ra hy vọng bằng 5 bàn thắng và tinh thần chiến đấu đến phút cuối, nhưng trận đấu với Mali sẽ không cho phép mắc những sai lầm như trước. Cơ hội đi tiếp vẫn còn, thậm chí có thể giành vé trực tiếp, nhưng U17 Việt Nam phải bước qua thử thách khó khăn nhất ở bảng G. Chiến thắng trước Mali và cú sảy chân của Bỉ là hai điều kiện để giấc mơ knock-out trở thành hiện thực.

Bảng xếp hạng hiện tại của U17 Việt Nam