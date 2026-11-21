"Các cầu thủ U17 Việt Nam thể hiện tốt ngoài sự kỳ vọng. Gặp Á quân châu Âu U17 Bỉ nhưng đoàn quân của HLV Cristiano Roland thi đấu rất tự tin, cho thấy khả năng phát huy về kỹ-chiến thuật, dám chơi đôi công, ăn miếng trả miếng với đối thủ.

Tuyệt vời hơn khi U17 Việt Nam mở tỷ số với siêu phẩm của Sỹ Bách. Nhiều siêu sao bóng đá thế giới cũng không ghi được bàn theo kiểu này. Sỹ Bách có bàn thắng rất ấn tượng, đáng nhớ không chỉ với bóng đá Việt Nam mà khán giả nước ngoài cũng thấy thích", BLV Quang Huy đánh giá về màn thể hiện của U17 Việt Nam.

U17 Việt Nam thi đấu rất tự tin trước U17 Bỉ. Ảnh: M.A

"U17 Bỉ có đẳng cấp của Á quân châu Âu, các cầu thủ có nền tảng kỹ thuật tốt, thể lực dồi dào và khả năng chạy không bóng rất hay đã dồn ép chúng ta ngay lập tức, dẫn lại 3-1.

Từ thời điểm này nhiều người nghĩ U17 Việt Nam có thể thua thêm, nhưng toàn đội nỗ lực, và thành quả là siêu phẩm của Nguyễn Lực từ quả đá phạt góc. Thủ môn U17 Bỉ cao 1m91 cũng phải bó tay.

Hai bàn thắng của U17 Việt Nam không chỉ đẹp, mà chúng ta còn có sự ngẫu hứng, sự tinh tế và ý tưởng trong các tình huống như vậy. Trận đấu vì thế để lại dư âm rất tốt", BLV Quang Huy chia sẻ thêm.

U17 Việt Nam khiến đối thủ bất ngờ. Ảnh: M.A

BLV Quang Huy tin rằng sau trận ra quân, U17 Việt Nam còn chơi hay hơn: "Ở bảng đấu này, ban đầu mọi người có tư duy là U17 Việt Nam hạn chế bàn thua trước U17 Bỉ và U17 Mali, sau đó dồn hết sức lực vào trận gặp U17 New Zealand. Tuy nhiên, sau trận ra quân, cho thấy U17 Việt Nam có thể thi đấu tốt hơn kỳ vọng. Dĩ nhiên bóng đá trẻ luôn thiếu sự ổn định, nhưng màn thể hiện như vậy của các cầu thủ trẻ Việt Nam là rất đáng tự hào".

Dù thi đấu tốt nhưng U17 Việt Nam vẫn có những bài học cần được rút ra, BLV Quang Huy thẳng thắn nói: "U17 Việt Nam lần đầu có bàn thắng ở sân chơi World Cup 11 người. Đây là cột mốc lịch sử. Chúng ta có những pha xử lý cá nhân không thua kém gì U17 Bỉ.

Nhưng nhìn nhận thực tế thì U17 Việt Nam vẫn còn thua kém về thể lực, có lúc bị hụt hơi. Bóng đá là va đập, việc thể lực không đảm bảo dẫn đến chiến thuật bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Nguyễn Lực có một tình huống trả đũa đối phương nhưng rất may không phải nhận thẻ đỏ. Đây là bài học với các cầu thủ trẻ Việt Nam".

U17 Việt Nam được kỳ vọng tiến sâu vào giải. Ảnh: M.A

Với HLV Cristiano Roland, BLV Quang Huy khẳng định nhà cầm quân người Brazil ghi dấu ấn trong chiến thắng của U17 Việt Nam, từ cách giúp các học trò nhập cuộc tốt, duy trì thế trận và đặc biệt là truyền lửa cho các cầu thủ trẻ. Ông là người hiểu về bóng đá Việt Nam, đặc biệt là bóng đá trẻ, nên làm rất tốt ngay cả trong một trận đấu gặp đối thủ mạnh.

Về khả năng đi tiếp của U17 Việt Nam, theo BLV Quang Huy đánh giá: "U17 Việt Nam có cửa giành chiến thắng trước U17 New Zealand ở lượt trận thứ 2 vòng bảng để cạnh tranh tấm vé đi tiếp. Tuy nhiên, cá nhân tôi cho rằng mục tiêu thiết thực của U17 Việt Nam là suất vào vòng trong dành cho đội thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trước mắt, đoàn quân của HLV Cristiano Roland cần nhanh chóng hồi phục sức lực, tập trung cao nhất đánh bại U17 New Zealand".

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