Vòng chung kết U17 World Cup 2026 đã hoàn tất lượt trận đầu tiên của vòng bảng, qua đó xác định thứ hạng tạm thời của 48 đội tuyển tham dự giải đấu. Đáng chú ý, dù nhận thất bại 2-3 trước Bỉ ở trận ra quân, U17 Việt Nam vẫn đang có vị trí thuận lợi trong cuộc đua giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

U17 Việt Nam có lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp tại World Cup 2026.

Theo thể thức của U17 World Cup 2026, 48 đội tuyển được chia thành 12 bảng, mỗi bảng 4 đội. Sau vòng bảng, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Như vậy, ngoài 24 suất dành cho các đội nhất và nhì bảng, 8 suất còn lại sẽ được xác định thông qua bảng xếp hạng riêng của 12 đội đứng thứ ba. Sau lượt trận mở màn, U17 Việt Nam đang đứng thứ 4 trong nhóm này với 0 điểm, ghi được 2 bàn thắng, nhận 3 bàn thua và có hiệu số bàn thắng bại -1. Điều này đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Cristiano Roland đang tạm thời nắm lợi thế trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp.

Dẫn đầu bảng xếp hạng các đội hạng ba hiện là U17 Tanzania với 1 điểm sau trận hòa 2-2 ở lượt mở màn. Xếp ngay phía sau là Cộng hòa Dominica và Senegal. Cả hai đội cũng có 1 điểm sau khi hòa đối thủ với tỷ số 1-1.

Trong khi đó, U17 Việt Nam đứng thứ 4 dù chưa giành được điểm số nào. Điều này xuất phát từ việc đội bóng áo đỏ chỉ thua sát nút trước Bỉ và ghi được hai bàn thắng. Đứng sau các học trò của HLV Roland lần lượt là Ả Rập Xê Út, Uzbekistan, Nhật Bản và Ai Cập. Đây là những đội đang góp mặt trong nhóm 8 vị trí có thể giành quyền vào vòng 32 đội.

Bốn đội còn lại gồm Cameroon, New Caledonia, Argentina và Trung Quốc hiện nằm ngoài nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Trong đó, Trung Quốc đang gặp bất lợi lớn khi để thua Tây Ban Nha 0-5 ở trận ra quân.

Đáng chú ý, U17 Việt Nam đang có cùng điểm số, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng với Ả Rập Xê Út nhưng xếp trên nhờ chỉ số fair play tốt hơn. Cụ thể, trong trận gặp Bỉ, U17 Việt Nam chỉ nhận một thẻ vàng của Chu Ngọc Nguyễn Lực, tương ứng với điểm fair play -1. Trong khi đó, Ả Rập Xê Út nhận hai thẻ vàng ở trận thua Uruguay 2-3, khiến chỉ số fair play của đội bóng này là -2.

Theo nguyên tắc xếp hạng, khi các đội bằng nhau về điểm số, hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng, chỉ số kỷ luật sẽ được sử dụng để phân định thứ hạng. Nhờ vậy, U17 Việt Nam đứng trên Ả Rập Xê Út dù hai đội đang sở hữu những thống kê tương đồng sau lượt trận đầu tiên.

Bên cạnh đó, Uzbekistan, Nhật Bản và Ai Cập cũng có 0 điểm cùng hiệu số -1 nhưng mới ghi được 1 bàn thắng. Vì vậy, U17 Việt Nam đang xếp trên các đối thủ này nhờ có số bàn thắng nhiều hơn. Tuy nhiên, vị trí thứ 4 trong nhóm các đội hạng ba mới chỉ là kết quả tạm thời sau lượt trận đầu tiên. Thầy trò HLV Cristiano Roland vẫn cần tích lũy thêm điểm số để duy trì cơ hội đi tiếp.

Tại bảng G, U17 Việt Nam đang đứng thứ ba. Trong khi đó, Mali và Bỉ cùng có 3 điểm, lần lượt chiếm hai vị trí dẫn đầu, còn New Zealand xếp cuối bảng với 0 điểm cùng hiệu số -3. Với cục diện hiện tại, Chu Ngọc Nguyễn Lực cùng các đồng đội vẫn có thể cạnh tranh một trong hai vị trí dẫn đầu nếu giành kết quả tốt ở hai lượt trận còn lại.

Tuy nhiên, mục tiêu thực tế hơn đối với đội bóng áo đỏ là tích lũy đủ điểm để nằm trong nhóm 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Để làm được điều đó, trận gặp U17 New Zealand vào ngày 23/11 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Nếu đánh bại đại diện châu Đại Dương, U17 Việt Nam sẽ có 3 điểm đầu tiên tại World Cup, đồng thời cải thiện hiệu số bàn thắng bại trước lượt trận cuối. Kết quả này sẽ giúp đội bóng của HLV Cristiano Roland có thêm lợi thế khi cạnh tranh với những đội đứng thứ ba ở các bảng khác.

Bảng xếp hạng các đội hạng ba tại U17 World Cup 2026.