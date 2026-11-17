U17 Việt Nam có cơ hội lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn.

Theo thông tin từ Ủy ban Olympic Qatar, U17 World Cup 2026 tiếp tục được tổ chức tập trung tại khu liên hợp Aspire Zone. Việc các sân vận động nằm gần nhau giúp tuyển trạch viên quốc tế thuận tiện theo dõi nhiều trận đấu trong cùng một ngày.

Ở kỳ giải năm 2025, hơn 130 tuyển trạch viên quốc tế đã có mặt tại Qatar. Điều này cho thấy sức hút của giải đấu đối với các câu lạc bộ đang tìm kiếm những tài năng trẻ triển vọng.

Đây cũng là cơ hội đáng giá dành cho U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland. Các cầu thủ không chỉ nỗ lực ghi nhiều bàn thắng để gây chú ý, mà còn có thể ghi điểm bằng kỹ thuật cá nhân, tư duy chiến thuật, khả năng thích nghi và bản lĩnh trước những đối thủ mạnh.

Thực tế, U17 World Cup từng trở thành bệ phóng cho nhiều tài năng trẻ. Tiền đạo Hamza Abdelkarim của Ai Cập là ví dụ tiêu biểu khi được Barcelona mượn từ Al Ahly vào ngày 1/2/2026, kèm điều khoản mua đứt, sau màn trình diễn tại giải đấu năm 2025.

Vì vậy, World Cup 2026 không chỉ mang ý nghĩa về mặt thành tích mà còn là cơ hội để các cầu thủ U17 Việt Nam giới thiệu bản thân với bóng đá quốc tế. Nếu thể hiện tốt, những tài năng trẻ của Việt Nam hoàn toàn có thể thu hút sự quan tâm từ các tuyển trạch viên của những câu lạc bộ lớn, mở ra triển vọng phát triển sự nghiệp tại châu Âu.