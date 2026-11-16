U17 Việt Nam có cơ hội 'ghi điểm' với tuyển trạch viên của Barcelona và Real Madrid

U17 Việt Nam đang tích cực chuẩn bị cho vòng chung kết U17 World Cup 2026, diễn ra tại Qatar từ ngày 19/11 đến 13/12. Bên cạnh mục tiêu giành kết quả tốt tại giải đấu, học trò của HLV Cristiano Roland còn có cơ hội giới thiệu năng lực với những nhà tuyển trạch đến từ các CLB và học viện bóng đá quốc tế.

U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho World Cup 2026.

Theo thông tin từ ban tổ chức, U17 World Cup 2026 tiếp tục được tổ chức tập trung tại khu liên hợp thể thao Aspire Zone ở Doha. Các sân thi đấu nằm gần nhau, tạo điều kiện thuận lợi để những người làm công tác tuyển trạch theo dõi nhiều trận đấu trong cùng một ngày.

Tại World Cup 2025, hơn 130 tuyển trạch viên đến từ các CLB quốc tế đã có mặt để tìm kiếm những cầu thủ trẻ tiềm năng. Theo hãng thông tấn Qatar QNA, ban tổ chức giải đấu năm ngoái đã triển khai chương trình hỗ trợ riêng dành cho giới tuyển trạch, bao gồm phương tiện di chuyển, nơi lưu trú và vé theo dõi các trận đấu.

Việc các trận đấu được tổ chức trong cùng một khu vực giúp những nhà tuyển trạch tiết kiệm thời gian di chuyển, đồng thời có thể đánh giá nhiều cầu thủ thuộc các nền bóng đá khác nhau. Cole Bushue, trưởng bộ phận tuyển trạch học viện Chicago Fire (Mỹ), từng chia sẻ rằng ông có thể theo dõi tới 5 trận đấu trong một ngày nhờ khoảng cách gần giữa các sân.

Trong khi đó, Pedro Ferreirinha, tuyển trạch viên của CLB Saint-Etienne (Pháp), đánh giá cao khả năng quan sát cầu thủ trong môi trường thi đấu quốc tế. Theo ông, bên cạnh kỹ thuật cá nhân, thái độ, tinh thần thi đấu và khả năng thích nghi cũng là những yếu tố quan trọng khi đánh giá tài năng trẻ.

Những thông tin này mở ra cơ hội cho các cầu thủ U17 Việt Nam tại giải đấu năm nay. Việc được thi đấu trước những đối thủ mạnh không chỉ giúp họ tích lũy kinh nghiệm mà còn tạo điều kiện thể hiện phẩm chất chuyên môn trước giới tuyển trạch.

Đặc biệt, World Cup U17 là sân chơi quy tụ nhiều tài năng trẻ của các nền bóng đá hàng đầu. Vì vậy, những cầu thủ có màn trình diễn nổi bật hoàn toàn có khả năng nhận được sự quan tâm từ các đội bóng hàng đầu thế giới như Barcelona hay Real Madrid.

U17 World Cup từng là nơi giúp nhiều tài năng trẻ gây ấn tượng và tạo bước tiến trong sự nghiệp. Một trường hợp nổi bật là tiền đạo người Ai Cập Hamza Abdelkarim. Cầu thủ này từng thể hiện năng lực tại World Cup 2025 trước khi được Barcelona chiêu mộ theo dạng cho mượn từ Al Ahly.

Trong thông báo chính thức, đội bóng Tây Ban Nha cũng đề cập đến những màn trình diễn nổi bật của Abdelkarim tại U17 World Cup như một dấu ấn trong quá trình phát triển của cầu thủ.

U17 Việt Nam sẽ tạo ra bất ngờ tại World Cup 2026?

Đối với U17 Việt Nam, một trong những gương mặt được kỳ vọng là tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội. Trước thềm giải đấu, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã lựa chọn Nguyễn Lực là cầu thủ đáng xem của U17 Việt Nam tại World Cup 2026.

Việc được FIFA giới thiệu trước thềm World Cup U17 2026 là cơ hội để Nguyễn Lực thu hút sự chú ý. Tuy nhiên, để tạo được dấu ấn thực sự, tiền vệ này vẫn cần thể hiện tốt khi đối đầu với những đối thủ có trình độ cao.

Không chỉ Nguyễn Lực, các cầu thủ khác như Đào Quý Vương, Nguyễn Mạnh Cường, Lý Xuân Hòa, Nguyễn Minh Thủy, Lê Trọng Đại Nhân hay Nguyễn Văn Dương cũng có cơ hội chứng minh khả năng tại giải đấu.

Tại World Cup U17 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt chạm trán Bỉ (20/11), New Zealand (23/11) và Mali (26/11).