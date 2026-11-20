U17 Việt Nam trong buổi tập cuối cùng trước giải. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

So với danh sách sơ bộ gửi lên FIFA sáng 12/11, U17 Việt Nam chỉ có đúng một sự thay đổi duy nhất. Thủ môn Nguyễn Thái Sơn của Hà Nội chấn thương nặng và không kịp bình phục. Thủ thành Nguyễn Việt Dũng của PVF, chủ nhân của giải thưởng "Găng tay vàng" U17 Quốc gia 2026 thay thế.

Tuy nhiên, cả hai đều không phải thủ môn bắt chính của U17 Việt Nam hơn một năm qua. Lý Xuân Hòa thường là sự lựa chọn số một nơi khung gỗ của HLV Cristiano Roland. Với các cầu thủ còn lại, Nguyễn Văn Dương (PVF), người thường xuyên đá chính ở vị trí tiền đạo cánh trái, đã hồi phục chấn thương cổ chân.

Danh sách chính thức. Đồ họa: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Chiều 19/11, U17 Việt Nam hoàn tất buổi tập cuối cùng, khép lại hành trình chuẩn bị kéo dài gần hai tháng trước khi chính thức bước vào tranh tài ở U17 World Cup 2026. Thầy trò HLV Roland đang có tâm lý thoải mái và sự chuẩn bị tốt nhất cho trận ra quân gặp U17 Bỉ lúc 20h tối 20/11 theo giờ Hà Nội.

Trước khi toàn đội rời sân tập, Trưởng đoàn U17 Việt Nam dự U17 Wolrd Cup 2026, Đoàn Anh Tuấn có những lời chia sẻ, động viên tinh thần cầu thủ. Nhìn lại hành trình chuẩn bị kéo dài gần hai tháng, bắt đầu từ ngày 20/9 với các chuyến tập huấn và thi đấu, Trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn ghi nhận những nỗ lực, sự hy sinh và tinh thần vượt khó của toàn thể thành viên đội tuyển.

Trưởng đoàn Đoàn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh tinh thần đoàn kết là yếu tố xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển của U17 Việt Nam. HLV Roland luôn đề cao trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với tập thể, yêu cầu các cầu thủ cùng hướng đến mục tiêu chung.

Theo ông Đoàn Anh Tuấn, hành trình từ vòng loại, chức vô địch U17 Đông Nam Á đến tấm vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026 sau giải U17 châu Á đều là kết quả của sự đồng lòng và nỗ lực tập thể, đồng thời mong muốn các cầu thủ tiếp tục phát huy tinh thần ấy, tuân thủ chỉ đạo chuyên môn của ban huấn luyện và giữ vững sự đoàn kết khi bước vào những thử thách tại World Cup.

Sau hành trình chuẩn bị công phu và nhiều nỗ lực, thầy trò HLV Cristiano Roland đã sẵn sàng bước vào sân chơi lớn nhất thế giới ở cấp độ U17, với quyết tâm thể hiện tốt nhất khả năng và tinh thần của bóng đá Việt Nam.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam ở vòng bảng. Đồ họa: FPT Play.

Highlights U17 Pháp 3-1 U17 Haiti Tối 19/11, đội tuyển U17 Pháp có màn ra quân thuận lợi khi đánh bại U17 Haiti 3-1 tại lượt trận đầu tiên bảng D U17 World Cup 2026.