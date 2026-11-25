Ngày 26/11, U17 Việt Nam sẽ có màn so tài với Mali tại lượt trận cuối bảng G U17 World Cup 2026. Đây là trận đấu quan trọng đối với đoàn quân của HLV Cristiano Roland trong cuộc đua giành quyền vào vòng 32 đội.

U17 Việt Nam đang liên tục gây bất ngờ tại World Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Trước màn so tài này, U17 Việt Nam đang đứng thứ ba bảng G với 1 điểm sau hai trận. Đội bóng áo đỏ lần lượt nhận thất bại 2-3 trước Bỉ và hòa New Zealand 3-3. Trong khi đó, Mali đang dẫn đầu bảng đấu với 6 điểm tuyệt đối sau hai trận toàn thắng, qua đó sớm giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.

Đại diện châu Phi đang thể hiện sức tấn công ấn tượng tại World Cup năm nay khi đã ghi được 5 bàn chỉ sau hai trận. Đáng nói, họ đã thực hiện tới 48 cú sút về phía khung thành đối phương trong hai trận đấu với New Zealand và Bỉ.

Các cầu thủ của đội bóng này có thể tạo ra nguy hiểm bằng những pha phối hợp tốc độ, đột phá cá nhân hoặc dứt điểm từ ngoài vòng cấm. Điều đó khiến đối phương gặp khó khăn trong việc lựa chọn phương án phòng ngự.

Đặc biệt, U17 Việt Nam cần đề phòng những tình huống dứt điểm từ tuyến hai của Mali. Bàn thắng của Djigui Koita vào lưới Bỉ là minh chứng cho khả năng tận dụng khoảng trống trước vòng cấm của đại diện châu Phi. Nếu hàng tiền vệ Việt Nam không kịp thời áp sát và để các cầu thủ Mali thoải mái xử lý bóng, khung thành đội nhà có thể liên tục đối mặt với những tình huống nguy hiểm.

Bên cạnh Koita, Halidou Maiga cũng là nhân tố mà HLV Cristiano Roland cần đặc biệt lưu ý. Tiền vệ mang áo số 14 đã ghi hai bàn thắng trước New Zealand và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong cả hai trận đấu của Mali. Khả năng di chuyển linh hoạt, tham gia tranh chấp và xuất hiện ở những vị trí thuận lợi giúp Maiga trở thành mối đe dọa thường trực với hàng phòng ngự đối phương.

Chính vì vậy, U17 Việt Nam không thể chỉ tập trung theo kèm một cầu thủ mà cần duy trì sự chắc chắn của cả hệ thống phòng ngự. Đây cũng là vấn đề mà thầy trò HLV Cristiano Roland cần nhanh chóng cải thiện sau hai lượt trận đầu tiên.

Dù đã ghi được 5 bàn thắng trước Bỉ và New Zealand, U17 Việt Nam cũng phải nhận tới 6 bàn thua. Những con số này cho thấy đội bóng áo đỏ có khả năng tổ chức tấn công tốt nhưng chưa duy trì được sự ổn định trong phòng ngự.

Đặc biệt, ở trận hòa New Zealand, hàng thủ U17 Việt Nam gặp nhiều khó khăn trước những tình huống tranh chấp và tấn công trực diện của đối phương. Trong khi đó, Mali còn sở hữu nền tảng thể lực, tốc độ và chất lượng chuyên môn được đánh giá cao hơn. Vì vậy, nhiệm vụ phòng ngự của U17 Việt Nam ở trận đấu tới được dự báo sẽ khó khăn hơn nhiều.

U17 Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận gặp Mali (Ảnh: VFF).

Bên cạnh đó, các cầu thủ Việt Nam cũng phải cải thiện khả năng tranh chấp bóng hai và hạn chế những tình huống mất bóng ở phần sân nhà. Việc tổ chức phòng ngự chặt chẽ sẽ giúp U17 Việt Nam giảm sức ép, đồng thời tạo điều kiện triển khai những pha phản công khi đối phương dâng cao đội hình.

Nói về đối thủ sắp tới, tiền đạo Nguyễn Văn Dương cho biết: “Mali rất khỏe, có thể hình tốt và nền tảng kỹ thuật cũng rất đáng chú ý. Chúng tôi cần chuẩn bị thật tốt, từ thể lực đến ý chí và tinh thần thi đấu. Chúng tôi mới 17 tuổi, vẫn còn nhiều cơ hội để học hỏi và phát triển. Toàn đội luôn cố gắng giúp đỡ nhau tốt nhất có thể. Với cá nhân tôi, mục tiêu chung của đội bóng luôn được đặt lên hàng đầu”.

Chân sút thuộc lò đào tạo PVF cũng cho biết ban huấn luyện đã động viên các cầu thủ sau trận hòa New Zealand, đồng thời yêu cầu toàn đội nhanh chóng tập trung cho lượt trận cuối. “Tôi nghĩ Mali là đối thủ mạnh, bất kể họ sử dụng đội hình nào. Chúng tôi vẫn phải nỗ lực hết sức trong trận đấu cuối cùng và cố gắng giành chiến thắng để có cơ hội đi tiếp”.