U17 Việt Nam cầm hòa Panama trước thềm World Cup 2026

U17 Việt Nam hòa U17 Panama 1-1 trong trận đấu tập cuối cùng tại Qatar. Ảnh: VFF

Trong quá trình hoàn thiện lực lượng và lối chơi trước thềm giải đấu lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17, đội tuyển U17 Việt Nam có màn thử sức với U17 Panama. Đây được xem là cơ hội quan trọng để ban huấn luyện tiếp tục đánh giá phong độ cầu thủ, kiểm nghiệm các phương án chiến thuật và điều chỉnh những vấn đề chuyên môn còn tồn tại.

Trước đối thủ đến từ khu vực CONCACAF, các học trò của HLV Cristiano Roland phải đối mặt với không ít khó khăn. U17 Panama tận dụng cơ hội tốt hơn trong hiệp một để ghi bàn mở tỷ số, buộc đội tuyển Việt Nam phải bước vào hiệp đấu tiếp theo trong thế bị dẫn trước.

Sau giờ nghỉ, U17 Việt Nam nỗ lực tổ chức lại thế trận, chủ động tìm kiếm cơ hội tấn công nhằm san bằng cách biệt. Những điều chỉnh trong cách tiếp cận trận đấu giúp đội bóng áo đỏ từng bước cải thiện khả năng triển khai bóng và tạo sức ép lên hàng phòng ngự đối phương.

Bước ngoặt đến khi tiền vệ Chu Ngọc Nguyễn Lực bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho U17 Việt Nam.

Trên chấm 11m, chính Nguyễn Lực thực hiện thành công cú sút, ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội tuyển. Pha lập công này giúp U17 Việt Nam lấy lại sự tự tin, đồng thời cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm của các cầu thủ trẻ khi phải đối diện với bất lợi về tỷ số.

Trong khoảng thời gian còn lại, hai đội tiếp tục thi đấu nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. Trận đấu khép lại với kết quả hòa 1-1.

Dù chỉ là một trận đấu tập, cuộc đối đầu với U17 Panama mang lại những giá trị chuyên môn thiết thực cho U17 Việt Nam. Việc được thử sức với đối thủ có phong cách thi đấu khác biệt giúp các cầu thủ tích lũy thêm kinh nghiệm, rèn luyện khả năng thích ứng và nâng cao bản lĩnh trước khi bước vào những trận đấu chính thức.

Đáng chú ý, đây cũng là trận đấu tập cuối cùng của U17 Việt Nam tại Qatar, đánh dấu việc hoàn tất giai đoạn chuẩn bị chuyên môn cho VCK FIFA U17 World Cup 2026.

Theo kế hoạch, sau trận đấu, ban huấn luyện sẽ tiến hành rà soát lực lượng và chốt danh sách chính thức gồm 21 cầu thủ tham dự giải theo quy định của điều lệ.

Tại VCK FIFA U17 World Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng các đối thủ Bỉ, New Zealand và Mali.

Thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có trận ra quân gặp U17 Bỉ vào ngày 20.11, trước khi lần lượt đối đầu U17 New Zealand ngày 23.11 và U17 Mali ngày 26.11.

Lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi World Cup là dấu mốc đáng nhớ đối với bóng đá trẻ Việt Nam. Dù phải cạnh tranh với những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao, đây vẫn là cơ hội quý giá để các cầu thủ học hỏi, tích lũy kinh nghiệm và thể hiện năng lực ở đấu trường quốc tế.

Với quá trình chuẩn bị đã hoàn tất, U17 Việt Nam đang hướng tới trận mở màn gặp U17 Bỉ với quyết tâm thi đấu tự tin, phát huy tinh thần tập thể và nỗ lực giành kết quả tốt nhất.