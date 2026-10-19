U17 Việt Nam bứt phá để hướng đến World Cup 2026

Ngày 19/10, U17 Việt Nam đã đặt chân đến Hàn Quốc, bắt đầu đợt tập huấn quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho vòng chung kết U17 World Cup 2026.

Theo kế hoạch của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ có 10 ngày tập luyện và thi đấu giao hữu tại Hàn Quốc trước khi trở về nước.

U17 Việt Nam sang Hàn Quốc tập huấn trước World Cup 2026 (Ảnh: VFF).

Đáng chú ý, trong chuyến tập huấn lần này, U17 Việt Nam dự kiến thi đấu 3 trận giao hữu với các đối thủ có trình độ và độ tuổi khác nhau.

Cụ thể, ngày 22/10, U17 Việt Nam sẽ gặp một CLB U18 của Hàn Quốc. Sau đó, đoàn quân của HLV Cristiano Roland lần lượt đối đầu U16 Hàn Quốc vào ngày 26/10 và U17 Hàn Quốc vào ngày 28/10.

Đây là những trận đấu có giá trị chuyên môn cao và mang ý nghĩa quan trọng đối với U17 Việt Nam, đặc biệt khi đội đang chuẩn bị tham dự sân chơi World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Việc được đối đầu với các đội bóng trẻ của Hàn Quốc sẽ giúp các cầu thủ Việt Nam có cơ hội làm quen với môi trường thi đấu giàu tính cạnh tranh, nơi đòi hỏi tốc độ xử lý bóng, thể lực và khả năng tổ chức chiến thuật.

Trong đó, trận gặp CLB U18 của Hàn Quốc có thể mang đến những thử thách về thể chất và khả năng tranh chấp khi đối phương sở hữu những cầu thủ lớn tuổi hơn.

Ở cuộc đối đầu với U16 Hàn Quốc, ban huấn luyện có thể tập trung kiểm tra khả năng triển khai lối chơi và tận dụng cơ hội của các cầu thủ trước một đối thủ trẻ hơn.

Còn trận giao hữu với U17 Hàn Quốc được kỳ vọng mang đến cơ hội đánh giá rõ hơn năng lực của U17 Việt Nam khi chạm trán một đối thủ cùng lứa tuổi.

Đặc biệt, những trận đấu này không chỉ giúp U17 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm mà còn tạo điều kiện để HLV Cristiano Roland phát hiện các vấn đề cần cải thiện trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Trước chuyến tập huấn, U17 Việt Nam đã trải qua quá trình chuẩn bị kéo dài tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trong thời gian này, ban huấn luyện tập trung cải thiện nền tảng thể lực, nâng cao khả năng phối hợp và hoàn thiện những phương án chiến thuật.

Bên cạnh các buổi tập chuyên môn, U17 Việt Nam cũng được tạo điều kiện thi đấu với nhiều đối thủ trong nước.

Theo đó, đội đã có những trận đấu tập với U23 Hà Nội, U19 VPF và CLB Hà Nội nhằm kiểm tra khả năng thích nghi với các đối thủ có độ tuổi, kinh nghiệm và trình độ chuyên môn khác nhau.

Những trận đấu này giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở để đánh giá năng lực từng cầu thủ, đồng thời điều chỉnh đội hình trước khi bước vào giai đoạn tập huấn nước ngoài.

Tuy nhiên, việc được thi đấu với những đối thủ đến từ một nền bóng đá phát triển như Hàn Quốc sẽ mang đến những trải nghiệm khác biệt.

Các cầu thủ U17 Việt Nam sẽ có cơ hội kiểm tra khả năng xử lý bóng khi chịu áp lực, duy trì cự ly đội hình và tổ chức phòng ngự trước những tình huống tấn công có tốc độ cao.

Đây đều là những yếu tố quan trọng bởi tại U17 World Cup 2026, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ phải đối đầu với các đội bóng có trình độ chuyên môn tốt.

Chia sẻ trước chuyến tập huấn, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh tầm quan trọng của những trận giao hữu sắp tới.

"Những trận đấu sắp tới có vai trò rất quan trọng. VFF đã tạo điều kiện để đội tuyển sang Hàn Quốc thi đấu ba trận giao hữu, nơi chúng tôi có thể kiểm nghiệm khả năng của các cầu thủ trước những đối thủ có cường độ thi đấu cao. Sau đó, đội sẽ tiếp tục tập huấn tại UAE trước khi sang Qatar", nhà cầm quân người Brazil cho biết.

Tại vòng chung kết U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Ngày 20/11, thầy trò HLV Roland sẽ đá trận ra quân gặp U17 Bỉ.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại U17 World Cup 2026 (Ảnh: VFF).