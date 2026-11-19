Bảng đấu của U17 Việt Nam tại World Cup 2026 là một thử thách lớn. Ảnh: VFF.

Đối mặt những thử thách lớn

Diễn ra từ ngày 19-11 đến 13-12 tại Qatar, U17 World Cup 2026 quy tụ 48 đội tuyển, chia thành 12 bảng. Theo thể thức mới, hai đội đứng đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội. Đây là cơ hội để U17 Việt Nam nuôi hy vọng đi tiếp, dù lần đầu bước ra đấu trường thế giới và nằm ở bảng đấu không dễ dàng.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam được xếp vào bảng G, lần lượt đối đầu với U17 Bỉ, U17 New Zealand và U17 Mali. Mỗi đối thủ mang đến một thử thách khác nhau, đòi hỏi đội tuyển phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khả năng thích ứng linh hoạt.

U17 Bỉ là đối thủ có chất lượng chuyên môn đáng chú ý khi vừa giành ngôi á quân Giải U17 châu Âu 2026. Đội bóng này sở hữu lối chơi kiểm soát bóng, pressing quyết liệt và chuyển trạng thái nhanh. Trong khi đó, U17 Mali từng giành ngôi Á quân U17 World Cup năm 2015, hạng Ba năm 2023, nổi bật với nền tảng thể lực, sức mạnh và khả năng tranh chấp. U17 New Zealand cũng có bề dày kinh nghiệm với 11 lần tham dự giải đấu, sở hữu nhiều cầu thủ từng vô địch U16 châu Đại Dương năm 2025.

Trong tương quan ấy, cuộc đối đầu với New Zealand được xem là một trong những trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội cạnh tranh của U17 Việt Nam. Đội tuyển cần phát huy khả năng phối hợp, tốc độ và kỹ thuật cá nhân, tránh bị cuốn vào những cuộc tranh chấp thể lực bất lợi. Một kết quả tích cực trước đối thủ này sẽ tạo thêm động lực và cơ hội để đội tuyển hướng tới vòng đấu tiếp theo.

Để chuẩn bị cho World Cup, U17 Việt Nam đã có những chuyến tập huấn tại Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), lần lượt thi đấu với các đối thủ có phong cách khác nhau. Những trận thắng U17 Cheonan FC 5-0, Shinpyeong 4-2 và U17 Fiji 2-0 giúp ban huấn luyện kiểm tra khả năng vận hành chiến thuật, đồng thời tạo điều kiện cho cầu thủ làm quen với cường độ thi đấu quốc tế.

Điểm thuận lợi của đội tuyển là bộ khung tương đối ổn định với những gương mặt như Chu Ngọc Nguyễn Lực, Đào Quý Vương, Lý Xuân Hòa, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Minh Thủy, Lê Trọng Đại Nhân và Nguyễn Văn Dương. Nhiều cầu thủ đã có thời gian dài thi đấu cùng nhau, hiểu rõ yêu cầu chiến thuật và tạo được sự kết nối trong lối chơi.

Huấn luyện viên Cristiano Roland hiểu rõ những hạn chế về thể hình của học trò khi đối đầu với các đội bóng châu Âu, châu Phi và châu Đại Dương. Vì vậy, ông lựa chọn cách tiếp cận dựa trên những phẩm chất tốt nhất của cầu thủ Việt Nam. Để bù đắp hạn chế về thể hình, nhà cầm quân người Brazil hướng tới lối chơi thông minh, xử lý bóng nhanh và đưa ra quyết định dứt khoát nhằm hạn chế tối đa những tình huống phải tranh chấp tay đôi về sức mạnh. “Chúng tôi xác định mỗi trận đấu đều có ý nghĩa như một trận chung kết. Toàn đội sẽ tập trung giải quyết từng trận một, nỗ lực hết sức ở từng thời điểm để từng bước hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra”, ông Cristiano Roland chia sẻ.

FIFA U17 World Cup 2026 - cơ hội để U17 Việt Nam trưởng thành và vươn tầm. Ảnh: VFF

Cơ hội trưởng thành và vươn tầm

Đánh giá về cơ hội của U17 Việt Nam, chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú cho rằng đội tuyển có những điểm mạnh đáng ghi nhận như kỹ thuật cá nhân, sự khéo léo, tư duy vị trí và khả năng đối kháng. Tuy nhiên, những hạn chế về thể lực và phương án chiến thuật cần được khắc phục nếu muốn cạnh tranh sòng phẳng ở đấu trường thế giới.

Theo ông Phan Anh Tú, những trận thua trước U17 Hàn Quốc và U17 Australia tại Giải U17 châu Á đã bộc lộ phần nào vấn đề về sức bền. Trước những đối thủ có thể hình và thể lực vượt trội như Mali hay New Zealand, nếu không duy trì được cường độ thi đấu trong hiệp hai, U17 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, đội tuyển cần đa dạng hóa phương án tấn công, tránh phụ thuộc vào những miếng đánh sở trường và phải có giải pháp thay thế khi bị đối phương bắt bài.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Anh Tú khẳng định công tác chuẩn bị cho U17 Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. VFF sẽ tiếp tục phối hợp với ban huấn luyện, tạo điều kiện tốt nhất để đội tuyển tập huấn, thi đấu quốc tế, nâng cao chuyên môn, thể lực và bản lĩnh. Mục tiêu là giúp các cầu thủ thể hiện hình ảnh tích cực của bóng đá trẻ Việt Nam tại đấu trường thế giới.

Nhìn lại hành trình của U20 Việt Nam tại World Cup năm 2017, dù chỉ giành một trận hòa trước New Zealand và nhận hai thất bại, giải đấu vẫn để lại những bài học quan trọng. Các cầu thủ có cơ hội cảm nhận trực tiếp khoảng cách về tốc độ, thể lực, khả năng tổ chức và áp lực tâm lý ở sân chơi đỉnh cao. Những trải nghiệm ấy góp phần định hình nhận thức, thúc đẩy khát vọng vươn lên của một thế hệ cầu thủ.

Với U17 Việt Nam, World Cup 2026 có thể mang ý nghĩa tương tự. Những trận đấu với Bỉ, New Zealand và Mali sẽ là cơ hội để các cầu thủ tích lũy kinh nghiệm mà những giải đấu trong nước khó có thể mang lại. Quan trọng hơn, những gì học hỏi được tại Qatar cần được chuyển hóa thành động lực trong quá trình tập luyện, thi đấu và phát triển sau giải. Bước ra thế giới lần đầu tiên, U17 Việt Nam có quyền đặt mục tiêu cao, nhưng trước hết cần tận dụng từng phút thi đấu để trưởng thành. Đó cũng chính là nền tảng để bóng đá Việt Nam kỳ vọng vào một thế hệ kế cận đủ năng lực vươn tầm trong tương lai.