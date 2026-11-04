U17 Việt Nam bổ sung 7 cầu thủ trước World Cup

HLV Cristiano Roland bổ sung bảy cầu thủ nhằm tăng chiều sâu đội hình U17 Việt Nam trước World Cup 2026. Ảnh: VFF.

Trong quá trình chuẩn bị cho FIFA U17 World Cup 2026 tại Qatar, HLV Cristiano Roland quyết định bổ sung nhân sự ở cả ba tuyến. Bảy cầu thủ mới được trao cơ hội cạnh tranh vị trí, bên cạnh bộ khung từng giúp U17 Việt Nam giành vé dự World Cup.

Đáng chú ý, ban huấn luyện triệu tập thêm hai thủ môn Nguyễn Thái Sơn (Hà Nội), Nguyễn Việt Dũng (PVF); ba hậu vệ Trần Xuân Toàn (Công an Hà Nội), Bùi Trung Hiếu (PVF), Phùng Quang Danh (Thể Công - Viettel) và hai tiền vệ Nguyễn Trọng Phong (PVF), Tạ Đình Phong (Đà Nẵng).

Việc mở rộng danh sách lên 29 người giúp HLV Roland có thêm phương án thử nghiệm trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, trước khi chốt lực lượng tham dự giải đấu lớn nhất thế giới dành cho lứa tuổi U17.

Bộ khung từng gây ấn tượng ở giải châu Á

Bên cạnh những gương mặt mới, U17 Việt Nam vẫn dựa vào nhóm cầu thủ có kinh nghiệm thi đấu tại VCK U17 châu Á 2026.

Thủ môn Lý Xuân Hòa là một trong những vị trí đáng chú ý. Theo thống kê của AFC, thủ thành thuộc biên chế PVF thực hiện 14 pha cứu thua sau bốn trận, thuộc nhóm dẫn đầu giải. Dù U17 Việt Nam nhận 9 bàn thua, Xuân Hòa vẫn có nhiều tình huống xử lý tốt trước sức ép từ các đối thủ mạnh.

Ở hàng phòng ngự, Nguyễn Mạnh Cường ghi bàn quyết định trong chiến thắng 3-2 trước UAE, góp phần đưa U17 Việt Nam lần đầu giành vé dự World Cup. Trung vệ Thể Công - Viettel còn có 19 pha giải nguy và 197 đường chuyền, đều thuộc nhóm cầu thủ có thống kê nổi bật tại giải.

Bộ khung từng giành vé dự World Cup tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong kế hoạch của HLV Cristiano Roland.

Tuyến giữa sở hữu Nguyễn Minh Thủy, người ghi một bàn và kiến tạo một lần trước UAE. Tiền vệ Sông Lam Nghệ An còn thực hiện 18 đường căng ngang, nằm trong top 10 của giải trước vòng bán kết.

Chu Ngọc Nguyễn Lực cũng là nhân tố quan trọng trong khả năng tổ chức tấn công. Cầu thủ thuộc biên chế Hà Nội có 8 đường chuyền tạo cơ hội, thuộc nhóm 10 cầu thủ sáng tạo nhất giải theo thống kê AFC sau vòng tứ kết. Kinh nghiệm thi đấu tại V.League có thể giúp Nguyễn Lực thích nghi tốt hơn với cường độ tranh chấp ở cấp độ quốc tế.

Trên hàng công, Lê Sỹ Bách gây chú ý với 13 đường căng ngang và bàn thắng vào lưới Hàn Quốc. Khả năng di chuyển, phối hợp và dứt điểm của tiền đạo này tiếp tục được kỳ vọng khi U17 Việt Nam bước ra sân chơi thế giới.

Bài toán thể hình trước những đối thủ lớn

Một trong những hạn chế của U17 Việt Nam nằm ở thể hình. Tại giải U17 châu Á 2026, đội tuyển có chiều cao trung bình 1,734 m và cân nặng trung bình 65,65 kg, đều thấp hơn mặt bằng chung của giải.

Chênh lệch này có thể khiến các học trò HLV Roland gặp bất lợi trong tranh chấp tay đôi, không chiến và phòng ngự bóng cố định. Những vấn đề từng xuất hiện ở sân chơi châu Á nhiều khả năng sẽ trở nên rõ rệt hơn khi đội tuyển đối đầu các đại diện châu Âu và châu Phi.

Tại World Cup 2026, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Bỉ, New Zealand và Mali. Bỉ có ưu thế về kỹ thuật và khả năng tổ chức, trong khi Mali sở hữu nhiều cầu thủ giàu tốc độ, sức mạnh. New Zealand cũng là đối thủ có thể gây khó khăn bằng thể hình và những tình huống bóng bổng.

Trong bối cảnh ấy, U17 Việt Nam cần phát huy khả năng phối hợp nhanh, di chuyển linh hoạt và tổ chức đội hình chặt chẽ. Việc bổ sung bảy cầu thủ cũng giúp HLV Roland tăng tính cạnh tranh ở những vị trí quan trọng, đặc biệt tại hàng thủ.

U17 Việt Nam lần lượt gặp Bỉ ngày 20/11, New Zealand ngày 23/11 và Mali ngày 26/11. Với thể thức 48 đội, hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng tám đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng 32 đội.

Các trận đấu của U17 Việt Nam cùng toàn bộ VCK U17 World Cup 2026 được phát sóng trên hệ thống FPT Play.