U17 Việt Nam sẵn sàng cho FIFA U17 World Cup 2026.

Trước thềm FIFA U17 World Cup 2026, U17 Việt Nam đang duy trì chế độ sinh hoạt nghiêm ngặt tại Qatar. Theo quy định của ban huấn luyện, các cầu thủ chỉ có 15 phút mỗi tối để sử dụng điện thoại, sau đó thiết bị được thu lại nhằm bảo đảm toàn đội nghỉ ngơi đúng giờ.

Đây là một phần trong kế hoạch rèn kỷ luật của HLV Cristiano Roland và các cộng sự. Với lịch thi đấu ba trận vòng bảng trong bảy ngày, việc duy trì giờ giấc sinh hoạt được xem là yếu tố quan trọng giúp các cầu thủ hồi phục thể lực và giữ sự tập trung.

Sáng 17/11 theo giờ Qatar, FIFA đã đến khách sạn Holiday Inn để kiểm tra công tác chuẩn bị của đội tuyển, bao gồm quốc kỳ, quốc ca, trang phục và thiết bị thi đấu. Đại diện FIFA cũng đối chiếu hộ chiếu của 21 cầu thủ với danh sách đăng ký trước khi trao bằng chứng nhận tham dự vòng chung kết cho U17 Việt Nam.

Đây là lần đầu tiên đội tuyển góp mặt tại World Cup sau khi giành quyền tham dự nhờ lọt vào tứ kết U17 châu Á 2026. Trước đó, thầy trò HLV Cristiano Roland đã tập huấn tại Hàn Quốc và UAE. Ở trận giao hữu cuối cùng, U17 Việt Nam hòa U17 Panama 1-1.

Tại bảng G, U17 Việt Nam lần lượt gặp U17 Bỉ (20h ngày 20/11), U17 New Zealand (22h30 ngày 23/11) và U17 Mali (20h ngày 26/11), theo giờ Việt Nam.

Đội trưởng Đăng Khoa cho biết toàn đội đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, hướng đến dấu mốc đáng nhớ trong lần đầu tham dự sân chơi World Cup.