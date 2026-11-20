Ngày 20/11, U17 Việt Nam có sự thay đổi ở vị trí thủ môn ngay trước trận mở màn Vòng chung kết (VCK) U17 World Cup 2026. Theo đó, HLV Cristiano Roland quyết định bổ sung Nguyễn Việt Dũng vào danh sách đăng ký chính thức để thay thế Nguyễn Thái Sơn.

Thủ môn Nguyễn Việt Dũng được gọi lên U17 Việt Nam dự World Cup 2026. (Ảnh: VFF).

Nguyên nhân dẫn đến sự điều chỉnh này là Nguyễn Thái Sơn gặp chấn thương cổ tay và không kịp bình phục trước thời điểm giải đấu khởi tranh. Vì vậy, thủ môn sinh năm 2009 không thể cùng các đồng đội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh dành cho lứa tuổi U17. Đây là điều đáng tiếc đối với cá nhân Thái Sơn cũng như ban huấn luyện đội tuyển, bởi quá trình chuẩn bị cho U17 World Cup 2026 đã kéo dài gần hai tháng với nhiều đợt tập huấn và thi đấu.

Nguyễn Thái Sơn hiện thuộc biên chế Hà Nội FC, là một trong những cầu thủ có thể hình nổi bật của U17 Việt Nam. Thủ môn này sở hữu chiều cao 1,87m, vượt trội so với phần lớn đồng đội trong danh sách tham dự giải đấu.

Trước đó, Thái Sơn có tên trong danh sách 21 cầu thủ được HLV Cristiano Roland lựa chọn tham dự U17 World Cup 2026. Tuy nhiên, chấn thương cổ tay khiến anh phải rời danh sách đăng ký vào thời điểm đội tuyển chuẩn bị bước vào trận đấu đầu tiên.

Để giải quyết vấn đề nhân sự, ban huấn luyện quyết định trao cơ hội cho Nguyễn Việt Dũng, thủ môn thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Đây là gương mặt từng tham gia quá trình tập trung, chuẩn bị của U17 Việt Nam trước thềm World Cup.

Trong đợt chốt danh sách 21 cầu thủ trước giải, Nguyễn Việt Dũng là một trong bốn cầu thủ không được lựa chọn, bên cạnh Lê Nguyên Khánh, Tạ Đình Phong và Phạm Minh Cương. Tuy nhiên, chấn thương của Thái Sơn khiến ban huấn luyện phải điều chỉnh phương án nhân sự, tạo cơ hội để Việt Dũng trở lại đội hình tham dự giải đấu.

Việc bổ sung Việt Dũng đã được thực hiện trong danh sách đăng ký cuối cùng gửi lên Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Nhờ đó, U17 Việt Nam vẫn bảo đảm đủ ba thủ môn theo kế hoạch ban đầu. Sau sự thay đổi này, ba thủ môn của U17 Việt Nam tại World Cup 2026 gồm Chu Bá Huấn, Lý Xuân Hòa và Nguyễn Việt Dũng.

Đáng chú ý, đây là sự điều chỉnh duy nhất trong danh sách đăng ký chính thức của U17 Việt Nam. Lực lượng ở ba tuyến hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo vẫn được giữ nguyên, không phát sinh thêm trường hợp thay thế nào.

Cụ thể, hàng phòng ngự có sáu cầu thủ gồm: Nguyễn Khắc Minh Đức, Nguyễn Mạnh Cường, Nguyễn Huỳnh Đăng Khoa, Trần Hoàng Việt, Nguyễn Ngọc Anh Hào và Quán Thành Công. Ở tuyến giữa, HLV Cristiano Roland lựa chọn Đào Quý Vương, Nguyễn Hiệp Đại Việt Nam, Nguyễn Minh Thủy, Chu Ngọc Nguyễn Lực, Nguyễn Trọng Phong và Trương Nguyễn Duy Khang. Trong khi đó, hàng tiền đạo gồm: Lê Trọng Đại Nhân, Nguyễn Văn Dương, Trần Ngọc Sơn, Trần Trí Dũng, Trần Mạnh Quân và Lê Sỹ Bách.

Nhiều cầu thủ trong đội hình hiện tại từng góp mặt ở các giải đấu quan trọng như vòng loại U17 châu Á 2026, Giải vô địch U17 Đông Nam Á và VCK U17 châu Á 2026.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam gặp Bỉ lúc 20h ngày 20/11 (giờ Việt Nam) tại bảng G. Sau trận mở màn, thầy trò HLV Cristiano Roland lần lượt đối đầu với U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11.