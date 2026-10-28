U17 Việt Nam bất ngờ gặp đối thủ mới, cái tên khiến giới chuyên môn chú ý

Đội tuyển U17 Việt Nam sẽ chạm trán câu lạc bộ Shinpyeong thay vì U17 Hàn Quốc trong trận đấu tập cuối cùng tại Hàn Quốc. Đây là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland tiếp tục rà soát lực lượng, hoàn thiện chiến thuật trước thềm FIFA U17 World Cup 2026.

Theo kế hoạch ban đầu, U17 Việt Nam sẽ đối đầu U17 Hàn Quốc vào chiều 28/10. Tuy nhiên, do đội chủ nhà chưa tập hợp đầy đủ lực lượng, ban tổ chức đã bố trí Shinpyeong làm đối thủ thay thế.

U17 Việt Nam sẽ có màn "thử lửa" cuối cùng tại đợt tập huấn ở Hàn Quốc, hướng tới VCK FIFA U17 World Cup 2026. Ảnh: VFF

Được thành lập năm 1988, Shinpyeong là đội bóng học đường có thành tích nổi bật tại Hàn Quốc. Trong năm 2026, đội bóng này giành chức vô địch Giải bóng đá Trung học toàn quốc mùa xuân, đồng thời sở hữu nhiều cầu thủ trẻ triển vọng.

Đáng chú ý, tiền vệ Yoon Hee-seo, sinh năm 2008, đã được câu lạc bộ Urawa Red Diamonds của Nhật Bản xác nhận chiêu mộ từ mùa giải 2027. Trong khi đó, tiền đạo Baek Geon, sinh năm 2009, gây ấn tượng khi góp công vào chức vô địch quốc gia và nhận giải thưởng dành cho cầu thủ tấn công tại giải đấu mùa xuân năm nay.

Với lực lượng trẻ giàu tiềm năng, Shinpyeong được đánh giá là đối thủ phù hợp để U17 Việt Nam kiểm tra năng lực và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Trước đó, trong trận đấu tập ngày 26/10, U17 Việt Nam đã giành chiến thắng 5-0 trước U17 Cheonan FC. Kết quả này giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá phong độ cầu thủ, khả năng phối hợp và hiệu quả triển khai chiến thuật.

Cuộc đối đầu với Shinpyeong vì thế mang ý nghĩa quan trọng trong quá trình chuẩn bị của đội tuyển. Huấn luyện viên Cristiano Roland có thể tiếp tục thử nghiệm đội hình, điều chỉnh lối chơi và hoàn thiện các phương án chiến thuật trước giải đấu lớn.

Trận đấu giữa U17 Việt Nam và Shinpyeong diễn ra lúc 15h30 ngày 28/10, tương đương 13h 30 theo giờ Việt Nam.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam tại FIFA U17 World Cup 2026. (Nguồn: VFF)

Đáng chú ý sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Hàn Quốc, U17 Việt Nam dự kiến tiếp tục chuẩn bị tại Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) từ ngày 6/11, trước khi di chuyển sang Qatar tham dự Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.