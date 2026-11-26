Trước cuộc đối đầu với U17 Mali lúc 20h ngày 26/11, U17 Việt Nam đang đứng trước áp lực phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng góp mặt ở vòng 1/16 U17 World Cup 2026. Những diễn biến tại các bảng đấu khác trong đêm 25/11 và rạng sáng 26/11 khiến một kết quả hòa không còn mang lại nhiều lợi thế cho thầy trò huấn luyện viên Cristiano Roland.

Theo thể thức của giải đấu, ngoài 24 đội đứng nhất và nhì tại 12 bảng đấu, 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng knock-out. Với 1 điểm và hiệu số bàn thắng bại -1 sau 2 lượt trận, U17 Việt Nam hiện đứng thứ 8 trong nhóm các đội xếp thứ ba.

Đáng chú ý, cả 4 đội đứng dưới U17 Việt Nam gồm Tanzania, Trung Quốc, Nhật Bản và Romania đều chưa thi đấu lượt trận cuối. Điều này đồng nghĩa với việc vị trí của đại diện Đông Nam Á hoàn toàn có thể thay đổi.

U17 Việt Nam đang đứng trước áp lực phải giành chiến thắng để nuôi hy vọng góp mặt ở vòng 1/16 U17 World Cup 2026. (Ảnh: VFF)

Sau khi các lượt đấu ở bảng A, B, C và D khép lại, tất cả các đội đứng thứ ba đều sở hữu ít nhất 3 điểm. Trong đó, Uruguay có tới 6 điểm nhưng vẫn đứng thứ ba bảng D do thua kém Pháp và Ả Rập Xê Út về chỉ số phụ.

Tại bảng C, trận hòa 2-2 trước Australia giúp Mozambique kết thúc vòng bảng với 4 điểm và hiệu số +3. Cả Uruguay và Mozambique đều đã chắc chắn giành quyền đi tiếp.

Hai đội xếp thứ ba còn lại là Ecuador và Qatar lần lượt có 4 điểm (hiệu số 0) và 3 điểm (hiệu số -3), dù cùng nhận thất bại ở lượt trận cuối.

Như vậy, nếu chỉ giành được 1 điểm trước Mali, U17 Việt Nam chắc chắn đứng dưới cả 4 đội kể trên trong trường hợp kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ ba. Khi đó, thầy trò HLV Cristiano Roland phải trông chờ vào kết quả của nhiều trận đấu khác để có cơ hội đi tiếp.

Ngược lại, chiến thắng trước đại diện châu Phi sẽ giúp U17 Việt Nam có 4 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại tối thiểu là 0. Một lợi thế đáng kể của thầy trò HLV Cristiano Roland là đã ghi được 5 bàn thắng sau 2 lượt trận. Đây có thể là yếu tố quyết định khi so sánh thành tích với những đội có cùng điểm số và hiệu số bàn thắng bại.

U17 Việt Nam thậm chí có cơ hội giành vé trực tiếp vào vòng 1/16 với vị trí nhì bảng G nếu đánh bại Mali, đồng thời New Zealand thắng Bỉ và các chỉ số phụ có lợi cho thầy trò HLV Roland.

Trong trường hợp thất bại trước Mali, U17 Việt Nam chắc chắn phải dừng bước ngay từ vòng bảng. Do đó, dù phải đối đầu với đội bóng được đánh giá cao nhất bảng G, Nguyễn Lực và các đồng đội cần hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm thay vì chờ đợi sự thuận lợi từ những bảng đấu còn lại.