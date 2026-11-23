Khoảng cách không nằm ở giá trị đội hình

U17 Việt Nam đã có màn chào sân World Cup đầy ấn tượng. Sỹ Bách thực hiện cú đánh gót ngẫu hứng, Nguyễn Lực lập siêu phẩm từ quả đá phạt góc ở đẳng cấp thế giới. Đó không đơn thuần là những bàn thắng đẹp mà còn là khoảnh khắc đánh dấu cột mốc lịch sử, khi bóng đá Việt Nam lần đầu ghi bàn tại FIFA U17 World Cup.

Trận đấu với U17 Bỉ vừa là bài học nhưng cũng là động lực lớn để U17 Việt Nam (phải) hướng đến những kết quả tích cực tại vòng bảng

Hai bàn thắng ấy cho thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam không bị choáng ngợp trước sân chơi lớn. Họ nhập cuộc với tâm lý chủ động, sẵn sàng triển khai bóng và tìm kiếm cơ hội, thay vì chỉ tập trung phòng ngự trước một đối thủ được đánh giá cao hơn rất nhiều.

Theo Transfermarkt, đội hình U17 Bỉ được định giá khoảng 17,5 triệu euro. Con số này gần gấp 2,8 lần tổng giá trị đội tuyển quốc gia Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 (6,28 triệu euro). Đáng chú ý, đội hình U17 Việt Nam hiện chưa được chuyên trang này định giá.

U17 Bỉ bước vào World Cup với vị thế á quân U17 châu Âu 2026. Đội bóng của HLV Sven Vermant chỉ thua Italia trên loạt luân lưu ở trận chung kết, sau khi hai đội hòa 1-1. Bỉ cũng từng giành hạng ba U17 World Cup 2015. Trong đội hình hiện tại, nhiều cầu thủ được đào tạo tại các CLB chuyên nghiệp châu Âu.

Dĩ nhiên, giá trị chuyển nhượng và thành tích quá khứ không phải thước đo tuyệt đối để đánh giá năng lực của một đội bóng trẻ. Tuy nhiên, sự chênh lệch này phần nào phản ánh khoảng cách về hệ thống đào tạo, chất lượng thi đấu ở cấp CLB và cơ hội tiếp cận bóng đá chuyên nghiệp giữa hai nền bóng đá.

Trước trận đấu, HLV Sven Vermant từng khẳng định U17 Bỉ hướng đến việc áp đặt thế trận, kiểm soát bóng và giành chiến thắng thuyết phục. Nhà cầm quân này cũng đánh giá cao sự tiến bộ của bóng đá Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh đội bóng Đông Nam Á có phong cách thi đấu khác biệt.

Trong khi đó, HLV Cristiano Roland yêu cầu các học trò bước vào trận đấu với tâm lý thoải mái, tự tin và tận hưởng cơ hội hiếm có tại World Cup. Ông hiểu rằng U17 Việt Nam khó có thể so sánh với đối thủ về thể hình, thể lực hay kinh nghiệm, nhưng vẫn có những phương án để khai thác khoảng trống và tạo ra khác biệt.

Thực tế trên sân phần nào chứng minh sự chuẩn bị đó. Sau bàn mở tỷ số của Sỹ Bách, U17 Việt Nam còn có cơ hội nhân đôi cách biệt. Khi bị dẫn 1-3, thay vì buông xuôi, U17 Việt Nam đã nỗ lực đến cùng và siêu phẩm của Nguyễn Lực cuối trận là thành quả xứng đáng.

Đừng để trải nghiệm World Cup chỉ là một kỷ niệm

Nếu chỉ nhìn vào tỷ số 2-3, U17 Việt Nam có thể tiếc nuối bởi đội bóng từng dẫn trước và có những thời điểm tạo ra khó khăn cho đối thủ. Nhưng xét trên góc độ chuyên môn, trận đấu cũng bộc lộ những hạn chế mà Ban huấn luyện cần sớm khắc phục.

Trước hết là tốc độ xử lý bóng. Ở cấp độ World Cup, các cầu thủ không có nhiều thời gian để quan sát, điều chỉnh và đưa ra quyết định. Chỉ một nhịp xử lý chậm cũng đủ khiến đối phương áp sát, đoạt bóng và tổ chức phản công. Bàn thua thứ ba là ví dụ rõ ràng cho cái giá phải trả khi mất bóng ở khu vực giữa sân trước những cầu thủ có tốc độ và sức mạnh vượt trội.

Bên cạnh đó, khả năng duy trì cự ly đội hình khi phòng ngự cũng là vấn đề cần được cải thiện. Sau bàn mở tỷ số, U17 Bỉ đẩy cao đội hình, tăng tốc độ luân chuyển bóng và liên tục khai thác khoảng trống. U17 Việt Nam có những thời điểm chống đỡ tốt, nhưng chưa duy trì được sự tập trung và tính liên kết trong suốt trận đấu.

HLV Cristiano Roland cũng thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn này. Theo ông, sau bàn thắng đầu tiên, U17 Bỉ gia tăng cường độ thi đấu, khiến các cầu thủ Việt Nam gặp bất lợi về thể lực và để lộ những khoảng trống trong phòng ngự.

“Tôi rất hài lòng và tự hào vì những gì đội đã thể hiện. Các em đã chơi tốt, giữ được tinh thần cho đến tận những phút cuối cùng. Mặc dù kết quả không phải là một chiến thắng, nhưng tôi nghĩ đây sẽ là niềm tự hào lớn đối với những người làm bóng đá cũng như khán giả Việt Nam”, HLV Cristiano Roland chia sẻ.

HLV Cristiano Roland cũng nhấn mạnh vai trò của tinh thần tập thể trong quá trình xây dựng đội bóng. Theo chiến lược gia người Brazil, không một cá nhân nào có thể giải quyết mọi vấn đề trên sân. Mỗi cầu thủ cần hiểu rõ vị trí, trách nhiệm và vai trò của mình để cùng hướng đến mục tiêu chung.

Thông điệp này đặc biệt có ý nghĩa với một tập thể trẻ lần đầu bước ra sân chơi thế giới. Những bàn thắng đẹp mắt có thể tạo nên dấu ấn cá nhân, nhưng sự trưởng thành của một đội bóng phải được xây dựng trên nền tảng kỷ luật, tính tổ chức và khả năng phối hợp.

HLV Cristiano Roland từng nhắc các học trò, cơ hội góp mặt tại World Cup có thể chỉ đến một lần trong sự nghiệp của nhiều cầu thủ. Nhưng với bóng đá Việt Nam, đây không nên chỉ là một chuyến đi đáng nhớ của một thế hệ. Xa hơn, giá trị lớn nhất của lần tham dự World Cup không chỉ nằm ở kết quả những trận đấu còn lại.

Sau trận đấu với U17 Bỉ, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục đối đầu U17 New Zealand ở lượt trận thứ hai bảng G vào ngày 23.11. Đây được xem là cơ hội quan trọng để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến điểm số đầu tiên, thậm chí nuôi hy vọng giành chiến thắng để cạnh tranh suất đi tiếp.

So với U17 Bỉ, U17 New Zealand được đánh giá là đối thủ vừa sức hơn với các cầu thủ Việt Nam. Tuy nhiên, cơ hội không đồng nghĩa với chiến thắng. U17 Việt Nam cần duy trì sự tự tin đã thể hiện trong trận ra quân, đồng thời cải thiện khả năng kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự và tận dụng cơ hội.