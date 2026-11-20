U17 Việt Nam gặp á quân châu Âu U17 Bỉ trong trận World Cup đầu tiên của đội.

20': U17 Bỉ dồn lên: Sau quãng thời gian phải chống đỡ sức ép, U17 Việt Nam dần lấy lại sự chủ động trong cách triển khai bóng. Những pha phối hợp giữa Nguyễn Lực và Trí Dũng cho thấy các học trò của HLV Cristiano Roland không chọn cách phá bóng giải nguy mà cố gắng kiểm soát bóng để giảm áp lực lên hàng phòng ngự. Tuy nhiên, thế trận vẫn nghiêng đáng kể về phía Bỉ. Đội bóng châu Âu kiểm soát bóng tới 67% và tạo ra 6 cơ hội chỉ trong 20 phút đầu. Mbavu từng có tình huống dứt điểm cận thành nhưng đưa bóng vọt xà, cho thấy sức ép mà U17 Việt Nam phải đối mặt là không nhỏ.

4': U17 Việt Nam mở tỷ số: Đoàn quân áo trắng thi đấu đầy tự tin và chỉ cần ít phút để làm nên lịch sử với bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam ở một giải đấu cấp thế giới. Từ quả phạt góc bên cánh trái, Sỹ Bách thực hiện pha đánh gót điệu nghệ, đưa bóng đi dội xà rồi nằm gọn trong lưới U17 Bỉ.

20h: Trận đấu bắt đầu, U17 Việt Nam ra quân trong trang phục màu trắng.

U17 Việt Nam thủng lưới chỉ sau 16 giây trước UAE ở trận quyết định tấm vé World Cup. Đội gỡ hòa từ cú sút phạt của Chu Ngọc Nguyễn Lực rồi thắng 3-2 nhờ bàn của Nguyễn Mạnh Cường từ một quả phạt góc.

Hai tình huống ấy đáng được nhắc lại khi thầy trò Cristiano Roland gặp U17 Bỉ lúc 20h ngày 20/11, tại sân số 9 của khu liên hợp Aspire Zone, Qatar.

Danh sách cầu thủ ra sân của U17 Việt Nam. Ảnh: VFF.

Bỉ từng vất vả trước hàng thủ kín kẽ

Ở vòng bảng U17 EURO 2026, Bỉ thắng Croatia 2-0, thua Tây Ban Nha 0-1 và thắng chủ nhà Estonia 1-0. Trận cuối cho thấy một kịch bản đáng tham khảo. Estonia suýt mở tỷ số trong pha đối mặt đầu trận. Bỉ sau đó kiểm soát bóng, nhưng phải đến phút 41 mới tìm được bàn thắng khi Joshua Nga Kana căng ngược cho Noah Kalonji dứt điểm. Nga Kana là một trong những cầu thủ Anderlecht giữ lại, theo báo Bỉ Walfoot.

Pha ghi bàn của Kalonji cũng chỉ ra một việc cụ thể cho Việt Nam. Khi hậu vệ biên bước ra chặn người cầm bóng, cầu thủ gần nhất cần lùi về che đường chuyền ngược vào vùng cấm.

Nếu cả hai cùng lao ra biên, khoảng trống sẽ mở ngay phía trước các trung vệ. Giữ được vị trí ở những pha như vậy sẽ giúp Việt Nam kéo dài thế trận cân bằng và có thêm thời gian tìm cơ hội ở đầu sân bên kia.

Mỗi quả đá phạt đều có giá trị

Ở trận gặp UAE, Nguyễn Lực sút thẳng vào lưới từ một quả đá phạt, còn Mạnh Cường thoát khỏi người kèm để ghi bàn từ đường chuyền của Nguyễn Minh Thủy. Gặp Bỉ, tranh bóng bổng trong vùng cấm sẽ khó hơn với những trung vệ như Preben Blondeel và Elie Mbavu, lần lượt cao 187 cm và 188 cm.

Việt Nam có thể đá góc ngắn để đổi góc đưa bóng vào hoặc trả bóng ra tuyến hai nếu Bỉ tập trung đông người trước khung thành.

Trong trận đấu tập cuối cùng trước giải, Nguyễn Lực cũng kiếm được quả phạt đền sau khi xâm nhập vùng cấm rồi tự ghi bàn gỡ hòa 1-1 trước Panama.

Trước Bỉ, những pha lên bóng tương tự có thể giúp Việt Nam kiếm một quả phạt hoặc phạt góc. Đội cần đưa được người lên hỗ trợ để tận dụng những thời điểm hiếm hoi có bóng gần khung thành đối phương.

Một điểm ở trận ra quân sẽ có giá trị trong bảng đấu còn New Zealand và Mali. Thể thức đưa hai đội đầu mỗi bảng cùng tám đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng loại trực tiếp.

Nếu tỷ số còn cân bằng khi trận đấu bước vào những phút cuối, một quả đá phạt được thực hiện tốt cũng đủ sức định đoạt kết quả.