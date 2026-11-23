19': U17 Việt Nam gặp khó: Pha căng ngang thuận lợi của Matias Nunez giúp Jack Clegg thoải mái băng vào dứt điểm, khiến Xuân Hòa không thể cứu thua. Bàn thua cho thấy chỉ một thoáng mất tập trung cũng có thể khiến Việt Nam trả giá trước đối thủ có ưu thế về thể hình và khả năng xâm nhập khu vực 16,5 m.

Trước khi thủng lưới, U17 Việt Nam nhập cuộc với ưu tiên giữ vững hệ thống phòng ngự trước sức ép từ New Zealand. Hai đội đều chủ động pressing, khiến thế trận diễn ra quyết liệt nhưng không có nhiều khoảng trống để triển khai những pha phối hợp nguy hiểm.

Việt Nam cũng cho thấy khả năng chuyển trạng thái khá nhanh, song những tình huống phản công chưa đủ sắc bén để tạo khác biệt. Tuy nhiên, sự tập trung của hàng thủ chỉ được duy trì trong gần 20 phút. New Zealand không cần kiểm soát bóng quá nhiều, nhưng tận dụng tốt thời điểm tăng tốc để khai thác khoảng trống bên cánh trái.

22h30: Trận đấu bắt đầu. U17 Việt Nam ra quân trong trang phục màu đỏ. Thầy trò HLV Roland đứng thứ 3 ở bảng đấu với 0 điểm và hiệu số -1, trong khi New Zealand xếp sau với hiệu số -3.

Danh sách cầu thủ ra sân. Ảnh: VFF.

U23 Việt Nam ra sân với sơ đồ 4-3-3 với Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách là các mũi tấn công. Chu Ngọc Nguyễn Lực, người lập siêu phẩm từ chấm phạt góc vào lưới U17 Bỉ, tiếp tục đá chính bên cạnh Trọng Phong, Minh Thủy ở hàng phòng ngự.

Sau thất bại sát nút 2-3 trước U17 Bỉ, thầy trò HLV Cristiano Roland không còn nhiều hy vọng đi tiếp. 3 điểm lúc này quan trọng hơn bao giờ hết, bởi nếu tiếp tục đánh rơi cơ hội, cánh cửa vào vòng 32 đội sẽ trở nên rất hẹp trước lượt trận cuối.

U17 Việt Nam khởi động. Ảnh: VFF.

Dù trắng tay ở ngày ra quân, U17 Việt Nam có lý do để tự tin. Các cầu thủ đã cho thấy họ không bị choáng ngợp trước một đối thủ vượt trội về đẳng cấp. Bàn thắng sớm của Sỹ Bách cùng pha lập công cuối trận của Nguyễn Lực phản ánh khả năng tận dụng tình huống cố định và tinh thần thi đấu đáng ghi nhận. Quan trọng hơn, đội bóng của Cristiano Roland vẫn duy trì được cách chơi có tổ chức, cố gắng triển khai bóng thay vì chỉ co cụm phòng ngự.

U17 Việt Nam từng chơi tốt trước ứng viên vô địch Bỉ.

Tuy nhiên, New Zealand sẽ đặt ra bài toán khác so với U17 Bỉ. Đại diện châu Đại Dương có ưu thế về thể hình, thể lực và khả năng tranh chấp. Nếu để đối thủ thoải mái đưa bóng vào khu vực cấm địa, hàng thủ Việt Nam có thể gặp nhiều khó khăn. Sự tập trung trong các pha bóng bổng, khả năng bọc lót và quyết đoán khi tranh chấp sẽ là những yếu tố mang tính quyết định.

Ở chiều ngược lại, U17 Việt Nam cần tận dụng kỹ thuật cá nhân và sự linh hoạt của những cầu thủ như Nguyễn Lực, Sỹ Bách để tạo khác biệt. Đây là trận đấu mà các học trò của Cristiano Roland có thể mạnh dạn cầm bóng, tổ chức tấn công và gây sức ép nhiều hơn để hướng đến chiến thắng đầu tiên trong lịch sử dự World Cup bóng đá 11 người của Việt Nam.

Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt sẽ vào vòng loại trực tiếp.