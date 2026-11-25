Vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng các đội đứng thứ ba có thể mang đến chút hy vọng cho U17 Việt Nam, nhưng nhìn bảng xếp hạng đầy đủ sau loạt đấu thứ hai thì tình cảnh của đội bóng áo đỏ rất đáng lo ngại. U17 Việt Nam mới có 1 điểm, bằng Tanzania và đứng trên nhờ hiệu số bàn thắng bại. Điều đáng nói, sáu đội còn lại trong top 8 đều đã có 3 điểm.

Đây chính là khác biệt rất lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out. U17 Việt Nam phải thắng Mali để có 4 điểm, và có cơ hội cạnh tranh với nhóm sáu đội đang dẫn đầu. Một trận hòa chỉ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland có 2 điểm. Khi đó, Việt Nam chắc chắn không thể vượt qua bất kỳ đội nào trong nhóm sáu đội đang có 3 điểm, đồng nghĩa phải trông chờ vào vé đi tiếp trong hai suất cuối cùng.

U17 Việt Nam đang đứng thứ 7 trong cuộc đua giành vé vớt tại World Cup 2026, nhưng Trung Quốc và Nhật Bản có thể tạo ra bước ngoặt khiến thầy trò HLV Cristiano Roland dễ bị loại. Ảnh: VFF

Nguy cơ ấy càng lớn khi U17 Trung Quốc đang đứng ngoài top 8 với 1 điểm, nhưng có cơ hội rất thuận lợi để cải thiện thành tích. Đối thủ của Trung Quốc ở lượt cuối là Fiji, đội bóng bét bảng đã thủng lưới tới 21 bàn sau hai trận. Fiji lần lượt thất bại 0-6 trước Morocco và 0-15 trước Tây Ban Nha. Với trình độ hiện tại, Trung Quốc có cơ hội rất lớn giành chiến thắng và có tổng 4 điểm.

Nếu kịch bản này xảy ra, Trung Quốc gần như sẽ chiếm một vị trí trong nhóm tám đội có thành tích tốt nhất. Khi ấy, cuộc cạnh tranh trở nên chật chội hơn với U17 Việt Nam. Nếu không thắng Mali, đội bóng của HLV Cristiano Roland sẽ phải tranh một suất cuối cùng cùng Tanzania và những đối thủ có thể vươn lên từ phía sau.

U17 Nhật Bản cũng là cái tên khiến cục diện thêm khó lường. Đại diện Đông Á chưa có điểm nào sau hai trận, nhưng vẫn còn cơ hội sửa chữa tình hình khi gặp Honduras ở lượt cuối. Nếu thắng, Nhật Bản sẽ có 3 điểm và lập tức trở thành đối thủ cạnh tranh với nhóm đội đang đứng thứ ba. Trong khi đó, Uganda cũng đang có 1 điểm và chưa bị loại khỏi cuộc đua.

U17 Việt Nam và Tanzania đứng trong top 8 với 1 điểm.

Theo thể thức U17 World Cup 2026, 12 đội đứng thứ ba được xếp hạng riêng, trong đó chỉ tám đội có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 32 đội. Vì vậy, vị trí thứ 7 hiện tại không bảo đảm tấm vé đi tiếp cho U17 Việt Nam.

Trận gặp Mali là cơ hội để thầy trò HLV Cristiano Roland tự quyết định số phận, thay vì phải chờ đợi kết quả từ Trung Quốc, Nhật Bản và những bảng đấu khác. U17 Việt Nam phải có 3 điểm, còn trường không thắng thì khả năng cao bị loại.