U17 SHB Đà Nẵng thi đấu tại Trung Quốc

Giải là cơ hội để các cầu thủ U17 SHB Đà Nẵng thi đấu, giao lưu và cọ xát với các đội bóng trẻ quốc tế, qua đó tích lũy kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh và khả năng thích ứng với môi trường thi đấu có tính cạnh tranh cao. Hướng đến giải đấu, đội bóng trẻ thành phố nỗ lực tập luyện 2 buổi/ngày.

Theo lãnh đạo Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SHB Đà Nẵng, song song tập luyện, trung tâm tạo điều kiện cho các đội trẻ thi đấu thường xuyên để nâng cao chất lượng đào tạo. Giải đấu giao hữu quốc tế lần này cũng là cơ hội để ban huấn luyện rà soát lực lượng, hướng đến các giải đấu trẻ cấp quốc gia trong mùa giải 2026 - 2027.