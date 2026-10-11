U17 nữ Việt Nam toàn thắng ba trận, không cho đối thủ ghi bàn

U17 nữ Việt Nam chạm trán Kyrgyzstan trong trận đấu quyết định ngôi đầu bảng D. Với lợi thế chỉ cần hòa để đi tiếp, thầy trò ban huấn luyện vẫn chủ động chơi tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng.

Những phút đầu trận, Kyrgyzstan tận dụng ưu thế thể hình và thể lực để gây sức ép. Đội bóng áo trắng liên tục tổ chức các pha lên bóng, đồng thời tạo ra nguy hiểm từ những tình huống cố định nhưng không thể tạo ra khác biệt.

Sau khoảng 10 phút đầu gặp khó khăn, U17 nữ Việt Nam giành lại quyền kiểm soát. Các cầu thủ áo đỏ phối hợp ngắn, đánh trực diện vào trung lộ để hạn chế lợi thế thể hình của đối thủ. Cách tiếp cận này nhanh chóng phát huy hiệu quả khi những pha lên bóng liên tiếp khiến hàng thủ Kyrgyzstan lúng túng.

Phút 25, Huyền Trang tận dụng cơ hội trong vùng cấm, dứt điểm cận thành mở tỷ số cho U17 nữ Việt Nam. Bàn thắng giúp các cầu thủ Việt Nam thi đấu tự tin hơn. Ngược lại, Kyrgyzstan nỗ lực tìm bàn gỡ nhưng gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự kín kẽ của Việt Nam.

Sang hiệp hai, Kyrgyzstan buộc phải đẩy cao đội hình nhằm lật ngược thế cờ. Tuy nhiên, khi đối thủ chưa tìm được phương án xuyên phá hàng thủ Việt Nam, Hà Vi đã tung đòn quyết định. Phút 55, tiền đạo này thắng trong pha không chiến giữa vòng vây của các hậu vệ cao lớn để đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0.

Khoảng cách hai bàn giúp U17 nữ Việt Nam hoàn toàn nắm quyền chủ động. Thậm chí những phút cuối, đội chủ nhà liên tục có cơ hội ghi thêm bàn nhưng không tận dụng thành công. Trong khi đó, Kyrgyzstan bất lực bởi thể lực có phần xuống sức.

Chiến thắng 2-0 giúp U17 nữ Việt Nam hoàn tất vòng loại với thành tích toàn thắng và không thủng lưới. Trước đó, đội lần lượt vượt qua Palestine 6-0 và thắng Quần đảo Bắc Mariana 2-0. Với 9 điểm tuyệt đối, U17 nữ Việt Nam đứng đầu bảng D và giành tấm vé duy nhất dự vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.