U17 nữ Việt Nam thắng đậm Quần đảo Bắc Mariana 20-0

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Okiyama Masahiko nhanh chóng kiểm soát thế trận và liên tục tạo ra cơ hội. Phút 2, Khánh Chi dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Chỉ ba phút sau, Quỳnh Lâm sút chìm trong vòng cấm, nhân đôi cách biệt.

U17 nữ Việt Nam làm chủ thế trận, liên tục tổ chức những đợt tấn công nguy hiểm lên khung thành đối phương.

Sức ép tiếp tục được U17 nữ Việt Nam duy trì. Phút 12, Khánh Chi đá bồi nâng tỷ số lên 3-0. Trong vòng 14 phút tiếp theo, Yến Linh (16’), Khánh Chi (18’), Ngọc Ánh (21’) và Quỳnh Lâm (26’) lần lượt lập công, giúp đội chủ nhà dẫn trước 7-0.

Sau khởi đầu bùng nổ, U17 nữ Việt Nam có phần nóng vội trong những pha xử lý cuối cùng, khiến hiệu quả tấn công giảm sút. Phải đến phút 44, Yến Linh mới ghi thêm bàn thắng. Trước giờ nghỉ, Hà Vi thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt, khép lại hiệp một với tỷ số 9-0.

Bước sang hiệp hai, thế trận một chiều tiếp tục được duy trì. Khánh Chi nâng tỷ số lên 10-0 ở phút 49, trước khi Ngọc Ánh ghi bàn bằng cú bấm bóng từ khoảng cách 35m ở phút 56. Ba phút sau, Yến Nhi dứt điểm góc hẹp, gia tăng cách biệt lên 12 bàn.

Trận đấu sau đó phải tạm dừng hơn 15 phút do nguy cơ sấm sét. Khi bóng lăn trở lại, U17 nữ Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình nhằm cải thiện hiệu số bàn thắng bại.

U17 nữ Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội, áp đảo hoàn toàn U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana và giành chiến thắng đậm 20-0.

Phút 70, Khánh Chi ghi bàn thắng thứ năm của mình. Một phút sau, Hà Vi lập công, đưa tỷ số lên 14-0. Trong thời gian còn lại, Khánh Chi (75’), Thu Phương (83’), Hà Vi (84’, 89’ - phạt đền), Nguyễn Thị Thủy (88’) và Hà Mi (90’) lần lượt ghi bàn, ấn định chiến thắng 20-0.

Với 6 điểm cùng hiệu số +26, U17 nữ Việt Nam vượt Kyrgyzstan (hiệu số +19) để chiếm ngôi đầu bảng D, tạo lợi thế quan trọng trước lượt trận quyết định.

Đội hình xuất phát: U17 nữ Bắc Mariana: Cepeda, Daca, Calayag, Orica, Borlongan, Ye Lynn Ha, Gross, Aubrey White, Flores, Pascual, Gariguez. U17 nữ Việt Nam: Phương Thảo, Ngọc Oanh, Ngọc Anh, Yến Linh, Yến Nhi, Thu Phương, Quỳnh Lam, Khánh Chi, Hồng Thái, Hà Vi, Như Ý.

Chung cuộc: U17 nữ Bắc Mariana 0-20 U17 nữ Việt Nam.