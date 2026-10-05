U17 nữ Việt Nam thắng đậm Palestine trong trận ra quân vòng loại châu Á

Chiến thắng đậm của U17 nữ Kyrgyzstan tạo ra áp lực nhất định trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D

Vòng loại U17 nữ châu Á 2027 - bảng D chính thức khởi tranh chiều 5.10 với hai trận đấu đầu tiên. Trước khi U17 nữ Việt Nam ra sân, Kyrgyzstan đã thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng 18-0 trước Quần đảo Bắc Mariana, trong đó Zairbekova ghi 4 bàn.

Kết quả này khiến cuộc đua ngôi đầu bảng sớm trở nên đáng chú ý, đồng thời đặt U17 nữ Việt Nam trước yêu cầu phải có một khởi đầu tốt khi gặp Palestine.

Dự khán và động viên U17 nữ Việt Nam có Ủy viên Thường trực Ban Chấp hành Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam Nguyễn Quốc Hội và Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam Nguyễn Văn Phú.

Trận đấu diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khi cơn mưa nặng hạt xuất hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc. Mặt sân trơn, bóng ướt ảnh hưởng không nhỏ đến những tình huống phối hợp ngắn vốn là một trong những phương án triển khai bóng của đội chủ nhà.

Trong khi đó, U17 nữ Palestine tận dụng lợi thế về thể hình, tích cực tranh chấp và tổ chức phòng ngự để hạn chế các pha phối hợp kỹ thuật của U17 nữ Việt Nam. Dù gặp khó khăn, các học trò của HLV Okiyama Masahiko vẫn kiểm soát thế trận và kiên trì tìm kiếm khoảng trống.

Khi những pha phối hợp nhỏ chưa mang lại hiệu quả, U17 nữ Việt Nam chuyển hướng sang khai thác bóng dài và bóng bổng. Sự điều chỉnh nhanh chóng giúp đội chủ nhà tạo ra khác biệt.

Phút 26, Hà Vi bật cao đánh đầu đưa bóng đi sát xà ngang và vượt qua tầm với của thủ môn Nora Sobhieh, mở tỉ số cho U17 nữ Việt Nam. Ngay sau bàn thắng, mưa ngày càng lớn khiến trọng tài phải cho trận đấu tạm dừng khoảng 30 phút.

Khi trận đấu trở lại, U17 nữ Việt Nam nhanh chóng tái lập sức ép. Phút 38, Hà Vi đột phá đưa bóng vào khu vực trước khung thành. Thủ môn Palestine không thể kiểm soát tình huống, tạo cơ hội để đội trưởng U17 nữ Việt Nam dứt điểm cận thành, hoàn tất cú đúp và nâng tỉ số lên 2-0.

Chỉ 4 phút sau, Ngọc Ánh tung cú sút từ ngoài vòng cấm. Dù thủ môn Nora Sobhieh chạm được tay vào bóng, pha dứt điểm vẫn đủ hiểm hóc để mang về bàn thắng thứ ba cho đội chủ nhà trước giờ nghỉ.

U17 nữ Việt Nam có màn ra quân thuận lợi với chiến thắng 6-0 trước U17 nữ Palestine

Sang hiệp hai, U17 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Phút 48, Hà Vi căng ngang từ cánh trái để Khánh Đan khống chế bóng trong vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán, nâng cách biệt lên 4 bàn.

Palestine nỗ lực tổ chức lại đội hình nhưng không tạo được nhiều sức ép về phía khung thành U17 nữ Việt Nam. Trong thế trận chủ động, đội chủ nhà tiếp tục tìm kiếm thêm bàn thắng.

Phút 68, Ngọc Ánh có pha dứt điểm trong vòng cấm, ghi bàn thắng thứ hai của riêng mình và nâng tỉ số lên 5-0. Đến phút 90, Thu Phương thực hiện cú sút phạt đẹp mắt, ấn định chiến thắng 6-0 cho U17 nữ Việt Nam.

Ba điểm cùng hiệu số +6 giúp thầy trò HLV Okiyama Masahiko có bước chạy đà thuận lợi tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Tuy nhiên, chiến thắng 18-0 của Kyrgyzstan ở trận đấu trước đó cũng báo hiệu cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng D sẽ rất quyết liệt, đòi hỏi U17 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì sự tập trung và hiệu quả trong những lượt trận tiếp theo.