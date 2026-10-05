U17 nữ Việt Nam thắng đậm Palestine trong ngày ra quân

Bước vào trận đấu, U17 nữ Palestine nhập cuộc khá tự tin và gây ra không ít khó khăn cho đội chủ nhà. Phút 11, đội khách tổ chức phản công nhanh rồi đưa được bóng vào lưới U17 nữ Việt Nam. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do cầu thủ Palestine rơi vào thế việt vị.

U17 nữ Palestine nhập cuộc khá tự tin và gây không ít khó khăn cho đội chủ nhà trong những phút đầu trận (Ảnh: AFC).

Cơn mưa lớn trên sân Bà Rịa cũng ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng chuyên môn, đặc biệt là khả năng triển khai những pha phối hợp ngắn của U17 nữ Việt Nam. Dù vậy, đội chủ nhà từng bước thích nghi với điều kiện thi đấu và gia tăng sức ép.

Phút 31, thế cân bằng được phá vỡ. Đội trưởng Đỗ Hà Vi chọn vị trí tốt và bật cao đánh đầu dũng mãnh, ghi bàn mở tỷ số cho U17 nữ Việt Nam. Đến phút 35, trận đấu phải tạm dừng vì điều kiện thời tiết không bảo đảm. Khi bóng lăn trở lại, đội chủ nhà nhanh chóng tận dụng cơ hội để gia tăng cách biệt.

Phút 39, thủ môn U17 nữ Palestine bắt bóng không dính và Hà Vi có mặt đúng lúc để dứt điểm, hoàn tất cú đúp. Chỉ hai phút sau, U17 nữ Việt Nam ghi thêm bàn thắng, qua đó bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3-0.

U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng đậm 6-0 trước U17 nữ Palestine trong ngày ra quân tại vòng loại U17 nữ châu Á 2027 (Ảnh: AFC).

Sang hiệp hai, sức ép của đội chủ nhà tiếp tục được duy trì. Phút 50, Nguyễn Lê Khánh Đan tung cú sút uy lực từ rìa vòng cấm, nâng tỷ số lên 4-0. Đến phút 69, Ngọc Ánh thoát xuống đối mặt thủ môn trước khi dứt điểm lạnh lùng vào góc hẹp, mang về bàn thắng thứ năm cho U17 nữ Việt Nam.

Chiến thắng được hoàn tất ở phút 90. Từ khoảng cách gần 30m, Thu Phương thực hiện cú sút phạt đẹp mắt đưa bóng vào lưới, ấn định tỷ số 6-0. Kết quả này giúp U17 nữ Việt Nam có màn khởi đầu thuận lợi sau trận đấu mà các cầu thủ cho thấy khả năng thích nghi và tận dụng cơ hội hiệu quả.