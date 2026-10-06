U17 nữ Việt Nam thắng đậm Palestine trận ra quân vòng loại giải châu Á

Được đánh giá cao hơn và có lợi thế sân nhà, U17 nữ Việt Nam chủ động kiểm soát bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, các học trò của HLV Okiyama Masahiko không dễ dàng tạo ra thế trận áp đảo trong những phút đầu.

Đội tuyển U17 nữ Việt Nam thắng dễ trận ra quân.

Phút 11, U17 nữ Palestine thậm chí đưa được bóng vào lưới đội chủ nhà sau một pha phản công nhanh. Dù vậy, bàn thắng không được công nhận do cầu thủ đội khách rơi vào thế việt vị.

Cơn mưa lớn trên sân Bà Rịa sau đó khiến mặt sân trở nên khó chơi, ảnh hưởng đáng kể đến những tình huống phối hợp bóng ngắn của U17 nữ Việt Nam. Phải tới phút 31, thế bế tắc mới được phá vỡ.

Từ một tình huống bóng lộn xộn trước khung thành Palestine, đội trưởng Đỗ Hà Vi băng vào đánh đầu quyết đoán, đưa U17 nữ Việt Nam vượt lên dẫn 1-0.

Đến phút 35, trận đấu phải tạm dừng do điều kiện thời tiết xấu. Sau khi bóng lăn trở lại, U17 nữ Việt Nam nhanh chóng gia tăng cách biệt.

Phút 39, thủ môn Palestine không thể bắt dính bóng, tạo điều kiện để Hà Vi dứt điểm vào lưới trống, hoàn tất cú đúp. Chỉ hai phút sau, Ngọc Ánh ghi bàn thứ ba cho đội chủ nhà, giúp U17 nữ Việt Nam bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3-0.

Khoảng cách an toàn giúp U17 nữ Việt Nam chơi thanh thoát hơn trong hiệp hai. Phút 50, Nguyễn Lê Khánh Đan tung cú sút mạnh từ rìa vòng cấm, không cho thủ môn Palestine cơ hội cản phá, nâng tỷ số lên 4-0.

Sức ép tiếp tục được đội chủ nhà duy trì. Phút 69, Ngọc Ánh thoát xuống đối mặt thủ môn đối phương trước khi dứt điểm vào góc hẹp. Bàn thắng này giúp Ngọc Ánh hoàn tất cú đúp, đồng thời đưa U17 nữ Việt Nam dẫn 5-0.

Trận đấu phải gián đoạn ít phút vì trời mưa to.

Palestine gần như không còn khả năng tạo ra sức ép đáng kể trong phần còn lại của trận đấu, trong khi U17 nữ Việt Nam vẫn tìm kiếm thêm bàn thắng.

Đến phút 90, Thu Phương khép lại chiến thắng của đội chủ nhà bằng cú sút phạt đẹp mắt từ khoảng cách gần 30m, ấn định tỷ số 6-0.

Chiến thắng đậm trong trận ra quân giúp U17 nữ Việt Nam có bước khởi đầu thuận lợi tại bảng D vòng loại U17 nữ châu Á 2027.

Ngoài Palestine, thầy trò Huấn luyện viên Okiyama Masahiko còn lần lượt cạnh tranh với Quần đảo Bắc Mariana và Kyrgyzstan trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé vào vòng chung kết.