U17 nữ Việt Nam thắng 20-0, vươn lên dẫn đầu bảng D

U17 nữ Việt Nam ghi bàn liên tiếp vào lưới U17 nữ Quần đảo Bắc Mariana. (Ảnh: VFF)

Trước khi U17 nữ Việt Nam bước vào lượt trận thứ hai, U17 nữ Kyrgyzstan đã giành chiến thắng trước Palestine, nâng tổng điểm lên 6 cùng hiệu số bàn thắng bại +19. Kết quả này khiến đội chủ nhà cần một chiến thắng với cách biệt lớn trước Quần đảo Bắc Mariana để chiếm ngôi đầu bảng D.

Với mục tiêu đó, các học trò của huấn luyện viên Okiyama Masahiko chủ động đẩy cao đội hình và nhanh chóng tạo ra thế trận áp đảo.

Ngay phút thứ 2, Khánh Chi tung cú dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho U17 nữ Việt Nam. Chỉ ba phút sau, Quỳnh Lâm nhân đôi cách biệt bằng cú sút sệt trong vòng cấm. Đến phút 12, Khánh Chi tiếp tục lập công từ tình huống đá bồi, nâng tỷ số lên 3-0.

Duy trì sức ép liên tục, đội chủ nhà ghi thêm bốn bàn thắng trong khoảng 15 phút tiếp theo, lần lượt do công của Yến Linh (phút 16), Khánh Chi (phút 18), Ngọc Ánh (phút 21) và Quỳnh Lâm (phút 26).

Sau khi tạo được cách biệt lớn, các cầu thủ Việt Nam có thời điểm thiếu chính xác trong những pha phối hợp và dứt điểm cuối cùng. Phải đến phút 44, Yến Linh mới ghi thêm bàn thắng, nâng tỷ số lên 8-0. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Hà Vi thực hiện cú cứa lòng ghi bàn, giúp đội chủ nhà bước vào giờ nghỉ với lợi thế 9 bàn.

Khánh Chi ghi 6 bàn thắng

Bước sang hiệp 2, U17 nữ Việt Nam tiếp tục duy trì thế trận tấn công. Phút 49, Khánh Chi dứt điểm nâng tỷ số lên 10-0. Bảy phút sau, Ngọc Ánh thực hiện cú bấm bóng từ khoảng cách 35m, đưa bóng vào góc cao khung thành đối phương.

Đến phút 59, Yến Nhi ghi bàn từ góc hẹp, nâng cách biệt lên 12 bàn. Trong phần lớn thời gian thi đấu, bóng chủ yếu lăn bên phần sân Quần đảo Bắc Mariana, trong khi thủ môn Phương Thảo của U17 nữ Việt Nam gần như không phải đối mặt với tình huống nguy hiểm đáng kể.

Trận đấu sau đó phải tạm dừng khoảng 15 phút do ảnh hưởng của thời tiết. Khi trở lại sân, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục gia tăng sức ép.

Phút 70, Khánh Chi ghi bàn thắng thứ năm của mình, đưa đội chủ nhà dẫn 13-0. Chỉ một phút sau, Hà Vi dứt điểm chéo góc, nâng tỷ số lên 14-0. Với cách biệt này, U17 nữ Việt Nam đã vượt qua Kyrgyzstan về hiệu số bàn thắng bại.

Dù vậy, đội chủ nhà không giảm nhịp độ tấn công. Phút 75, Khánh Chi hoàn tất bàn thắng thứ sáu trong trận đấu. Trong những phút còn lại, Thu Phương (phút 83), Hà Vi (phút 84 và 89, trong đó có một quả phạt đền), Nguyễn Thị Thủy (phút 88) và Hà Mi (phút 90) lần lượt lập công, ấn định chiến thắng 20-0.

Sau hai lượt trận, U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Kyrgyzstan cùng có 6 điểm. Tuy nhiên, đội chủ nhà tạm thời dẫn đầu bảng D nhờ hiệu số bàn thắng bại +26, so với +19 của đối thủ.

Huấn luyện viên Okiyama Masahiko đánh giá cao nỗ lực của các học trò

Huấn luyện viên Okiyama Masahiko tại buổi họp báo sau trận đấu. (Ảnh: VFF)

Phát biểu tại cuộc họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Okiyama Masahiko cho biết Ban huấn luyện đã đặt mục tiêu ghi 20 bàn thắng trước khi trận đấu diễn ra, nhằm tạo lợi thế trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng.

Nhà cầm quân người Nhật Bản lý giải, mục tiêu này được đưa ra sau khi U17 nữ Kyrgyzstan thắng Quần đảo Bắc Mariana 18-0 ở lượt trận đầu tiên. Ông cũng nhắc lại chiến thắng 16-0 của đội tuyển nữ Việt Nam trước Maldives tại vòng loại Giải bóng đá nữ châu Á 2022 như một cột mốc để các học trò hướng tới.

“Trước khi trận đấu diễn ra, chúng tôi đặt mục tiêu phải ghi 20 bàn thắng. Cảm ơn các cầu thủ đã làm nên lịch sử”, huấn luyện viên Okiyama Masahiko chia sẻ.

Dù hài lòng với kết quả, ông Okiyama Masahiko cho rằng đội tuyển vẫn có những thời điểm cần cải thiện, đặc biệt trong khả năng xử lý tình huống và phối hợp ở khu vực cuối sân đối phương.

Theo ông, từ khoảng phút 30 đến trước khi có bàn thắng thứ tám, các cầu thủ tạo ra nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được do những đường chuyền thiếu chính xác hoặc cách phối hợp còn phức tạp. Ban huấn luyện đã trao đổi, động viên các cầu thủ trong giờ nghỉ giữa hai hiệp cũng như thời gian trận đấu bị gián đoạn để giúp toàn đội điều chỉnh lối chơi.

Đóng góp sáu bàn thắng trong chiến thắng của U17 nữ Việt Nam, tiền đạo Trương Khánh Chi bày tỏ niềm vui khi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Cầu thủ trẻ cho biết muốn dành tặng một bàn thắng cho đồng đội đang gặp chấn thương và một bàn thắng cho mẹ nhân dịp sinh nhật trong tháng 10.

Chiến thắng trước Quần đảo Bắc Mariana giúp U17 nữ Việt Nam duy trì thành tích toàn thắng sau hai lượt trận, ghi 26 bàn và chưa để thủng lưới.

Ở lượt trận cuối, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko sẽ đối đầu trực tiếp với U17 nữ Kyrgyzstan. Đây là trận đấu có ý nghĩa quyết định trong cuộc cạnh tranh ngôi đầu bảng D và tấm vé tham dự Vòng chung kết U17 nữ châu Á 2027.