U17 nữ Việt Nam lập kỷ lục ghi bàn ở vòng loại châu Á

Tối 8-10, trên sân vận động Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh), đội tuyển U17 nữ Việt Nam thi đấu với U17 Quần đảo Bắc Mariana tại lượt trận thứ 2 bảng D vòng loại Giải bóng đá U17 nữ châu Á 2027.

U20 nữ Việt Nam thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0. Ảnh: Aseanfootball

Trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn nhiều, U17 Việt Nam chỉ mất có 1 phút để mở tỷ số trận đấu nhờ công của Khánh Chi. Những phút tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko làm chủ thế trận và ghi liên tiếp những bàn thắng.

Chung cuộc, đội tuyển U17 nữ Việt Nam thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana với tỷ số 20-0, vươn lên dẫn đầu bảng B. Trước đó ở trận mở màn, U17 nữ Việt Nam thắng U17 Palestine 6-0.

Theo thống kê, trận U17 nữ Việt Nam thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana 20-0 lập kỷ lục trở thành trận đấu có tỷ số đậm nhất vòng loại Giải bóng đá U17 nữ châu Á 2027 tính đến thời điểm hiện tại. Kỷ lục trước đó thuộc về trận U17 Kyrgyzstan thắng U17 Quần đảo Bắc Mariana 18-0. Ngoài ra, 20-0 cũng là tỷ số đậm nhất trong lịch sử bóng đá nữ Việt Nam khi tham dự các giải đấu châu lục.

Vào lúc 18 giờ ngày 11-10, U17 Việt Nam tranh ngôi đầu bảng D với U17 Kyrgyzstan. Theo thể thức, chỉ đội nhất bảng mới giành quyền vào vòng chung kết Giải bóng đá U17 nữ châu Á 2027 và với thắng lợi 20-0 trước U17 Quần đảo Bắc Mariana, thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko đang nắm lợi thế lớn.